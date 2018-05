INVITERER PRESSEN: Den nordkoreanske lederen Kim Jong-un skal avholde en seremoni i forbindelse med nedleggingen av atomtestbasen i Punggye-ri. Seremonien vil bli avholdt en gang mellom onsdag og fredag, avhengig av været. Foto: Korean Central News Agency / AP

Sørkoreanske journalister nektet innreise til Nord-Korea

Publisert: 22.05.18 19:48

En gruppe utenlandske journalister ble invitert til Nord-Korea i forbindelse med nedleggelsen av en atomtestbase denne uken. Men nå får ikke journalistene fra Sør-Korea komme likevel.

Tirsdag landet journalister fra Storbritannia, Russland, Kina og USA Nord-Koreas splitter nye flyplass i Wonsan, etter å ha tatt et charterfly fra Beijing. Igjen på flyplassen i Kina sto åtte sørkoreanske journalister som ble nektet visum.

Sør-Korea: – En beklagelig situasjon

Tidligere denne måneden annonserte Nord-Korea at de vil holde en offisiell seremoni hvor de stenger atomtestbasen i Punggye-ri, som ligger i fjellandskapene i den nordlige delen av landet.

I den anledning inviterte de en utvalgt gruppe utenlandske journalister for å overvære seremonien, som skal finne sted i løpet av de neste dagene.

Nå har imidlertid nordkoreanerne snudd, og nekter å slippe inn de åtte journalistene fra Sør-Korea som opprinnelig var blant de inviterte. Selv om de var klar over at turen var usikker, valgte de å reise til flyplassen i Beijing. Derfra kom de altså ikke videre.

En talsperson for den sørkoreanske regjeringen sier til nyhetsbyrået Yonhap News at situasjonen er beklagelig.

– Det ser ut til å bli teknisk vanskelig for de sørkoreanske reporterne å ta turen til Nord-Korea i dag, sier han.

Var god stemning i april

I april reiste Kim Jong-un, som første nordkoreanske leder på 65 år , til Sør-Korea for å møte president Moon Jae-in.

I en historisk avtale ble de to enige om å sørge for full atomnedrustning på Koreahalvøya . De ble også enige om å få en slutt på Koreakrigen.

– Det er ingen grunn til at vi skal slåss med hverandre. Vi er ett land, sa Kim i en tale under toppmøtet.

Stemningen mellom de to statslederne var tilsynelatende god, og de både klemte hverandre og holdt hender foran pressen.

Bare uker senere snudde imidlertid Kim.

Etter at Sør-Korea og USA samarbeidet om en to uker lang militærøvelse, bestemte Kim seg for å avlyse de neste planlagte samtalene med Moon .

– Denne øvelsen som blir utført i Sør-Korea retter seg mot oss og utfordrer Panmunjon-avtalen, og er en bevisst militær provokasjon som står i motsetning til den positive politiske utviklingen på den koreanske halvøya, skrev det statlige nyhetsbyrået i Nord-Korea.

De mente at øvelsen var en provokasjon.

Møtet mellom Kim og USAs president Donald Trump, som etter planen skal skje i Singapore 12. juni, står også i fare for å bli avlyst som en reaksjon på militærøvelsen.

– USA må også forsiktig drøfte skjebnen til det planlagte toppmøtet mellom USA og Nord-Korea i lys av denne provoserende militære forstyrrelsen, som i fellesskap ble utført med de sørkoreanske myndighetene, skriver det nordkoreanske nyhetsbyrået.

