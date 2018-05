PÅGREPET: Dette bildet av Dimitrios Pagourtzis er tatt av politiet etter at han ble pågrepet fredag. Foto: Galveston County Sheriff’s Office

17 år gammel skoleskytter: Dette vet vi om gjerningsmannen i Santa Fe

Publisert: 18.05.18 21:43 Oppdatert: 18.05.18 22:47

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-18T19:43:41Z

«Born to kill» sto det på en t-skjorte 17-åringen Dimitrios Pagourtzis fotograferte og la ut på Facebook. Fredag gikk han til angrep på medelever i Santa Fe, Texas. 10 ble drept.

Galveston County Sheriff-kontor bekreftet angriperens identitet fredag kveld, og la også ut et bilde tatt av 17-åringen etter at han ble pågrepet.

Til nyhetsbyrået AP sier guttens familie at de trenger tid før de ønsker å kommentere det som har skjedd.

10 personer er bekreftet drept etter angrepet, som startet en gang mellom 07.30 og 08.00 lokal tid fredag. Da gikk angriperen inn i et klasserom der det pågikk en kunst og håndverk-time, og startet å skyte.

– Jeg så han i gangen på vei til klasserommet og han hadde på seg trenchcoat og militærsko. Jeg gikk på toalett fra klasserommet og hørte brannalarmen. Da gikk jeg ut og hørte tre skudd. Så hørte vi flere skudd og så andre elever løpe over fotballbanen. Da ba lærerne oss om å løpe, sa en elev til TV-kanalen KPRC tidligere fredag.

Sent fredag opplyste politiet at våpenet brukt i angrepet ble gjemt under den lange frakken, idet han gikk inn i skolebygningen.

VG har sett bilder fra Pagourtzis Facebook-konto, som nå er tatt ned. Der la han blant annet ut et bilde av en T-skjorte med teksten «Born to kill».

Han skal ha spilt amerikansk fotball og vært aktiv i en dansegruppe i den lokale gresk-ortodokse kirken. Rullebladet hans var rent.

I det 17-åringen gikk til angrep på skolen, var han bevæpnet med en hagle og en pistol.

Texas-guvernør Greg Abbott sier at gjerningspersonen selv ikke eide våpnene, men at de lovlig tilhørte hans far.

– Han var en rolig gutt, sier en lokal prest som kjente til gjerningsmannen til AP .

– Man skulle ikke tro at han kunne gjøre noe som dette.

Til Buzzfeed sier en i klassen til Pagourzis at han alltid var så stille.

– Han snakket ikke med noen, sier eleven.

Hver eneste måned skjer det i snitt minst én alvorlig skoleskyting i USA, ifølge statistikken VG har hentet inn. Dette er den tredje skoleskytingen i USA siden begynnelsen av måneden, og den 22 siden starten av året. Se oversikt over skoleskytinger i USA her.