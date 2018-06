KRANGLER VIDERE: USAs president Donald Trump forlot møtet i Quebec i Canada lørdag formiddag, før resten av de andre topplederne på møtet. Her sammen med Det hvite hus' stabssjef John Kelly og sikkerhetsrådgiver John Bolton. Foto: Sean Kilpatrick / The Canadian Press via AP / NTB scanpix

Trump trekker G7-støtten: Kaller Trudeau «veldig uærlig og svak»

USAs president Donald Trump skriver på Twitter at han har bedt landets representanter om likevel ikke å skrive under på slutterklæringen etter G7-toppmøtet. Han langer også ut mot Justin Trudeau.

Avgjørelsen kommer fordi Trump ikke er fornøyd med uttalelsene fra Canadas statsminister Justin Trudeau i etterkant av møtet.

– Trudeau fremsto så ydmyk og mild under møtene våre på G7, bare for senere å stille på en pressekonferanse etter at jeg dro, der han sier at « USAs toll er en fornærmelse» og at han «ikke vil bli herset med». Veldig uærlig og svak. Vår toll er et svar på hans 270 prosent på meieriprodukter, skriver Trump på Twitter.

Han skriver samtidig at han har instruert de amerikanske representantene om ikke å støtte slutterklæringen likevel.

Trump forlot toppmøtet i Canada lørdag formiddag, før resten av G7-landenes statsoverhoder, for å reise til Singapore og det kommende toppmøtet med Kim Jong-un. På pressekonferansen sa den amerikanske presidenten at språket i forkant har vært tøft, men omtalte likevel forholdet mellom landene som enestående bra.

Han sa at han egentlig ønsker null-toll med G7-landene og at de som ikke samarbeider risikerer handelsboikott.

– Vi vinner den krigen 1000 av 1000 ganger, sa han da.

Senere på dagen kunngjorde Trudeau at landene var blitt enige om en slutterklæring på alle punkter utenom klima.

I den åtte sider lange slutterklæringen, som knapt hadde rukket å nå offentligheten før Trump trakk USAs støtte til den, lover G7-landene blant annet å bekjempe proteksjonisme, forhindre at Iran får atomvåpen og at Verdens handelsorganisasjon (WTO) skal moderniseres.

Fem av de sju landene - USA og Japan var imot, underskrev også en avtale om å redusere mengden plast i verdensehavene.

Du kan lese hele slutterklæringen her .

Trudeau: – Ikke noe nytt

På sin pressekonferanse etter møtet lovet Trudeau å innføre tilsvarende straffetoll som USA har innført mot Canada, fra 1. juli. Løftet kom etter at Trump hadde advart de andre G7-landene mot et slikt mottiltak.

Og bare minutter etter at erklæringen ble sendt ut, gikk Trump ut mot Trudeau på Twitter og skrev at han hadde instruert amerikanerne om å trekke støtten - og at Trudeau løy på pressekonferansen. Dette skal Trump ha tvitret fra Air Force One underveis til Singapore.

EU uttaler ifølge BBC at de vil forholde seg til den felles slutterklæringen til tross for Trumps siste Twitter-meldinger.

En kommunikasjonsmedarbeider for Justin Trudeau tvitret natt til søndag en uttalelse fra statsministeren:

«Vi har fokus på alt vi har oppnådd her på G7-møtet. Statsministeren sa ingenting han ikke har sagt tidligere - både offentlig og i private samtaler med presidenten.»

Senator John McCanin, som ofte er i klinsj med presidenten, tvitret sin støtte til G7-landene natt til søndag norsk tid:

«Til våre allierte: En majoritet fra begge partier er fremdeles for fri handel, for globalisering og støtter allianser basert på 70 år med felles verdier. Amerikanerne støtter dere, selv om ikke presidenten vår gjør det.»