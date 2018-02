SKILTE LAG: Rob Porter var sekretær for Donald Trumps stab i Det hvite hus. Her er de sammen i august 2017. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Trump-rådgiveren måtte gå - skandalen vokser

Publisert: 14.02.18 12:28 Oppdatert: 14.02.18 20:46

NEW YORK (VG) Donald Trump og hans nærmeste makter ikke å bli kvitt skandalen rundt den mistenkte konemishandleren som i skam forlot jobben i Det hvite hus.

I åtte dager har administrasjonen måttet svare på stadig flere ubehagelige spørsmål om hvordan de kunne ha ubegrenset tillit til stabssekretæren Rob Porter , en nær medarbeider av president Donald Trump .

7. februar ble Porter tvunget ut av Det hvite hus etter at media hadde avslørt nye, sjokkerende vitneforklaringer gitt til FBI fra to av hans ekskoner.

Spørsmålene hoper seg opp: Hvem av Trumps medarbeidere visste hva? Hvorfor har de forsøkt å dekke over skandalen med stadig nye versjoner? Og hvorfor klarer ikke presidenten å ta avstand fra noe som burde være temmelig enkelt, nemlig vold mot kvinner?

Ifølge FBI-direktør Christopher Wray ble Det hvite hus informert om Porters fortid så tidlig som mars i fjor, i forbindelse med at han skulle bli sikkerhetsklarert for å jobbe i Det hvite hus.

Avdekket i bakgrunnssjekk

Porter er anklaget for grov vold og trakassering av sine to ekskoner Colbie Holdernes og Jennifer Willoughby - og en ekskjæreste.

Willoughby fikk i juni 2010 innvilget en «midlertidig beskyttelsesordre på grunn av en nødsituasjon».

Ifølge FBI-direktøren fikk Trumps administrasjon også oversendt en oppdatert bakgrunnssjekk om Porter både i juli, november og i slutten av januar.

Dette samsvarer simpelthen ikke med det Trumps pressesekretærer Sarah H. Sanders, Raj Shah og stabssjef John Kelly har forklart offentligheten.

Kelly er under hardt press, fordi han vernet om Porter, og fordi han har hevdet at han ikke forsto alvoret i anklagene før Daily Mail publiserte bildet av Colbie Holderness med en blåveis, påført av eksmannen.

– Rob Porter er en mann med ekte integritet og ære, sa Kelly dagen før.

Kelly var ikke stabssjef da FBI i mars og juli informerte Det hvite hus om funnene i Porters bakgrunn. Men Kelly var stabssjef da FBI i november på ny orienterte om alvoret i anklagene. Og han var hans sjef, helt til bildet av Holderness dukket opp.

– Vold i hjemmet er en rød linje. Å dekke over for det er ikke mulig å forsvare. Kelly må si opp, er tidligere kommunikasjonsdirektør Anthony Scaramuccis dom på Twitter.

Han er normalt en iherdig forsvarer av Trump og hans administrasjon , men fikk selv sparken av Kelly.

Som stabssekretær hadde Porter tilgang til høysensitivt materiale som skulle leveres til president Trump . Han hadde fått innvilget en midlertidig sikkerhetsklarering, slik at han kunne jobbe nær presidenten.

Trump tar omsider avstand

Onsdag sa president Donald Trump at han er «fullstendig i mot all slags vold i hjemmet». Tidligere har han ønsket Rob Porter alt vel.

– Det er en tøff tid for ham. Han gjorde en god jobb i Det hvite hus, og forhåpentligvis får han en fantastisk karriere. Det var trist å høre om. Han har sagt klart og tydelig at han er uskyldig. Vi må huske det. Vi ønsker ham alt det beste, sa Trump til journalister i Det hvite hus 9. februar.

– Jeg tror ærlig talt at han i dette øyeblikket snakket om seg selv. Jeg er sikker på at Trump identifiserer seg med Porter, sier Michael D`Antonio til VG. Han er forfatter av boken «Sannheten om Trump».

D`Antonio viser til at Trump selv er beskyldt av minst 14 kvinner for seksuell trakassering før han ble president . Han har nektet for alt og kalt samtlige kvinner for løgnere.

– Siden dette er en skandale som er så veldig nær Trumps egen livserfaring, er han tvunget til å komme med en respons som dette. Trumps impuls er alltid å forsvare mannen og angripe kvinnen. Faktisk tror jeg han selv synes at han viser måtehold ved ikke å gå til angrep på disse kvinnene, fordi det er instinktet hans, sier Michael D`Antonio.

Etter seansen i Det hvite hus, fulgte Trump dagen etter opp med en melding på sitt favorittmedium Twitter:

«Folks liv blir knust og ødelagt av bare en påstand. Noen er sanne og noen er falske. Noen er gamle og noen er nye. Det finnes ingen oppreisning for dem som utsettes for falske anklager – livet og karrieren er borte», skrev presidenten.

Sier Trump er kvinneforkjemper

Seniorrådgiver Kellyanne Conway hevdet overfor CNN at Trump med denne tweeten snakket generelt om de mange anklagene i forlengelsen av #metoo-avsløringene, ikke om Porter.

Hun insisterer på at Trump er en forkjemper for kvinner.

Michael D`Antonio sier til VG at han er overbevist om at Trump feilvurderer situasjonen hvis han tror at denne taktikken appellerer til det såkalte grunnfjellet av presidentens supportere.

– Vold i hjemmet og vold mot kvinner er ikke noe som tolereres uansett hvilket parti du støtter. Og jeg tror at de fleste forstår at en mann som offentlig ikke kan fordømme vold, har et seriøst problem, sier D`Antonio.

Ekstra pikant blir den siste skandalen fordi Rob Porter nå er kjæreste med Trumps kommunikasjonsdirektør Hope Hicks.

Da pressesekretær Sarah Sanders tirsdag ble konfrontert med at hun har forklart seg uriktig de siste dagene, forsvarte hun seg med at hun uttaler seg på bakgrunn av den informasjonen hun har tilgjengelig.