Slik rammes Europa av ekstremvarmen

Skogbranner, fiskedød og miner fra andre verdenskrig. Den dødelige varmen i deler av Europa skaper uvanlige problemer.

De siste fire månedene har det i snitt vært 3,6 gradere varmere enn det som var normalen i årene 1961 til 1990. Hetebølgen preger europeiske land på vidt forskjellige måter.

I Spania og Portugal kryper gradestokken stadig nærmere den europeiske varmerekorden på 48 grader, satt i Athen i Hellas i juli 1997. I Alvega i Portugal var det 46,8 grader på lørdag. I Spania har syv personer mistet livet i heteslag.

Minst 25 mennesker er skadd i en skogbrann på Algarvekysten i Portugal, ifølge Reuters. Det varme været har ført til tørre forhold, noe som gjør det vanskelig for brannvesenet å slukke brannen. Hele 1150 brannmenn og et brannslukningsfly kjemper mot flammene i Monchique, sør i landet.

Bilforbud

Det er forventet opp mot 40 grader i Frankrike de neste dagene, ifølge myndighetene i landet.

I de franske byene Paris og Strasbourg ble det mandag innført et forbud mot biler som er tolv år eller eldre, for å hindre forurensning under hetebølgen. I Lyon er kun biler med «ren luft»-klistremerker tillatt, skriver AP. I området rundt Paris og øst i Frankrike er fartsgrensene satt ned.

Forrige uke ble fire atomreaktorer i Frankrike stengt. Elvevann brukes vanligvis til å kjøle ned reaktorene, for å så sendes ut i elven igjen. Det rekordvarme været har sørget for at temperaturen på vannet er for høy. For varmt vann kan føre til massedød blant livet i elven, slik som i Rhinen i Tyskland, skriver Independent .

Pommes frites-krise

Med 28 grader i Rhinen melder fiskere om massedød av fisk, og ett tonn død fisk har blitt hentet opp av elven.

Hetebølgen byr på flere problemer i tyske elver. Når vannstanden synker, dukker miner, håndgranater og andre eksplosiver fra andre verdenskrig opp, skriver Deutsche Welle . I elven Elben ble eksplosiver dumpet etter slag i området. Selv om 70 år under vann minsker risikoen for eksplosjoner, er det lokale politiet bekymret for at folk plukker opp minene i stedet for å ringe dem.

I Tyskland har varmen ført til en landbrukskrise, og avlingssvikten er på opp til 70 prosent enkelte steder, ifølge leder Joachim Rukwied i den tyske landbruksorganisasjonen DBV.

Tørke truer årets avlinger i Nederland, særlig mais og potet. Sistnevnte kan føre til pommes frites-mangel.

Sommeren har vært så tørr og varm at gresset i Storbritannia og Irland har blitt brunt. Været har til og med forandret måten øyene ser ut fra verdensrommet, skriver den nasjonale værtjenesten Met Office på Twitter.

I Storbritannia og Tyskland er det meldt over 30 grader, mens det i Sverige kan bli så mye som 39 grader i løpet av de neste dagene.

Denne sommeren har store skogbrannene herjet i Sverige, og en brann i nærheten Ljusdal var den største landet har hatt i moderne tid, ifølge NTB.