Direktør for skandaleblad-selskap får immunitet – kan vitne om Trump

UTENRIKS 2018-08-24T05:01:17Z

Tabloidavisen National Enquirer bidro aktivt til å skjule historien om Donald Trumps påståtte affære med en tidligere Playboymodell og en pornostjerne før presidentvalget. Nå har to av lederne i avisen fått immunitet for å vitne om Trump.

National Enquirers bidrag til å skjule Trump-historien kommer frem i rettsdokumenter i forbindelse med etterforskningen av Trumps tidligere advokat Michael Cohen , melder nyhetsbyrået AP.

Ifølge flere medier har direktøren i selskapet som eier National Enquirer, David Pecker, samt innholdssjef Dylan Howard, inngått en avtale med påtalemyndigheten om immunitet.

Pecker er kjent som en mangeårig venn og støttespiller for Donald Trump .

Rettsdokumentene AP har fått tilgang til viser blant annet at David Pecker, sjefen for selskapet som eier National Enquirer, tilbød seg å bidra til å håndtere negative historier om Trumps forhold til kvinner. Det skal han ha gjort blant annet ved å bistå Trump-kampanjen i å finne historiene, slik at de kunne kjøpes og dermed hindre publisering.

Innrømmer hysj-penger

Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen erklærte seg tirsdag skyldig i banksvindel, unndragelse av inntektsskatt og ulovlig valgkampfinansiering .

Et av lovbruddene han innrømmet, er de mye omtalte utbetalingene til pornoskuespiller Stephanie Clifford, også kjent som Stormy Daniels, og tidligere Playboy-modell Karen McDougal.

Begge kvinnene hevder å ha hatt en affære med Trump i 2006, samme år som presidenten og Melania fikk en sønn. Trump har hele tiden avvist dette.

For å forhindre kvinnene fra å fortelle om de påståtte affærene, betalte advokat Michael Cohen 130.000 dollar til Daniels og 150.000 dollar til McDougal under valgkampen i 2016. Nå viser rettsdokumenter at National Enquirer spilte en aktiv rolle i å hindre at disse historien ble kjent før valget.

Tett samarbeid

Wall Street Journal har tidligere avslørt at McDougal solgte historien sin til National Enquirer, men ifølge rettsdokumentene hadde avisen aldri noen planer om å publisere historien. Tvert imot skal avisen ha samarbeidet tett med Cohen for å hindre at historien kom ut.

Rett før valget, mens forhandlingene med Clifford fortsatt pågikk, skal hennes advokat ha fortalt Enquirer at hun var i ferd med å inngå en avtale med en annen publikasjon for å fortelle sin historie. En av tabloidavisens redaktører skal da ha tatt kontakt med Cohen og sagt at «noe må gjøres, ellers vil det se ille ut for alle».

Kort tid etter skal Cohen ha gått med på å utbetale pengene.

Under rettsmøtet tirsdag innrømmet Cohen at han hadde samarbeidet med David Pecker for en gjennomføre en avtale på vegne av Trump.

– Kan bli siktet

De amerikanske valgkamplovene forbyr private selskaper å samarbeide med en valgkampanje for å påvirke resultatet av valget. Medier er riktignok ikke rammet av disse restriksjonene så lenge de utfører journalistisk arbeid. Likevel mener juridiske eksperter at selskapet bak National Enquirer, American Media Inc (AMI), kan bli rammet av loven.

– AMI og Pecker er foreløpig ikke siktet, men de kan bli det, sier Richard Hansen, ekspert på valgkampfinansiering, til AP.

Ifølge AP har det i flere tiår vært nære bånd mellom tabloidavisen og Donald Trump. Tidligere ansatte i avisen forteller til AP at alle negative historier om Trump ble stanset helt tilbake til tiden da han ledet det populære realityshowet «The Apprentice».

I 2010 skal Michael Cohen ha fått avisen til å promotere en mulig valgkampanje for Trump ved å lede sine lesere til en støtteside for Trump på nettet, som Cohen bidro til å utvikle. Nettsiden stilte blant annet spørsmål ved president Barack Obamas fødested og amerikanske statsborgerskap.

Foran presidentvalget i 2016 anbefalte avisen sine lesere å stemme på Trump, den første gangen i avisens historie at de stilte seg bak en bestemt kandidat. De mange positive artiklene om Trump ble fulgt opp av svært negative artikler om hans motkandidat Hillary Clinton.