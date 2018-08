STORE ØDELEGGELSER: Bildet viser vrakrestene fra småflyet Duane Yuod styrtet inn i huset sitt. Frontpartiet til huset og en bil fikk store skader i sammenstøtet. Foto: AP

Politiet: Fløy inn i sitt eget hus med vilje

Publisert: 14.08.18 04:11

Få timer etter at Duane Yuod hadde sluppet ut av fengsel skal han ha krasjet et småfly inn i villaen der kona og et barn befant seg.

Den dramatiske hendelsen utspant seg i Payson i delstaten Utah mandag morgen lokal tid.

Ifølge NBC News hadde Yuod og kona hatt en krangel dagen før som endte med at han ble arrestert. Søndag kveld ble han løslatt mot kausjon.

Mandag morgen ble det meldt om at det hadde vært en flyulykke i den lille byen utenfor Salt Lake City. Kort tid etterpå forsto politiet hva som trolig hadde hendt.

Ifølge Noemi Sandoval i politiet skal Youd søndag kveld ha blitt fulgt hjem til boligen sin av politiet for å hente noen personlige eiendeler. Etter det mistenker politiet at Youd dro rett til en lokal flyplass og satte seg inn i et småfly som tilhørte arbeidsgiveren hans.

Morgenen etter krasjet han flyet rett inn i huset sitt. Politiet opplyser at kona og et barn, som trolig var hans eget, befant seg i huset da det skjedde, men at de kom seg ut av det brennende huset tilsynelatende uten fysiske skader.

Duane Yuod døde momentant i flystyrten.