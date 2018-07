MISTET SINE KJÆRE: Carla Bledsoe (med ansiktet mot kameraet) holder rundt søsteren Sherry som mistet barna sine i brannen i helgen. Foto: Marcio Jose Sanchez / TT NYHETSBYRÅN

To barn og oldemoren omkom i skogbrann i California: – Mine barn er døde

Publisert: 30.07.18 04:09

UTENRIKS 2018-07-30T02:09:12Z

Totalt er seks mennesker døde og sju fremdeles savnet etter Carr-brannen i California i helgen. Over 500 bygninger er ødelagt.

Søndag gjaldt evakueringsordren fremdeles for 38.000 av Reddings 90.000 innbyggere. På en pressekonferanse i utkanten av brannområdet, opplyser County Sheriff i Shasta, Tom Bosenko, at dødstallet nå er oppe i seks personer, inkludert to brannbetjenter. Det siste offeret var en person som ikke hadde fulgt evakueringsordren.

En 70-årig kvinne, Melody Bledsoe, og hennes to oldebarn James (5) og Emily (4) er blant dem som ble fanget av flammene, ifølge ABC News .

5-åring ringte nødsentralen etter hjelp

– Bestemor gjorde alt hun kunne for å redde dem. Hun sto over dem med et vått teppe, skriver Bledsoes barnebarn Amanda Woodley på Facebook etter at sheriffen hadde informert de pårørende.

James skal ifølge familien ha ringt nødsentralen 911 da flammene traff oldemorens hus.

– Nevøen min var redd og ringte etter hjelp, men de sa de ikke kunne rekke det i tide, sier barnas tante, Carla Bledsoe til San Francisco Chronicle .

Barnas mor, Sherry Bledsoe, sier til Sacramento Bee :

– Mine barn er døde, det er alt jeg har å si.

Flere familiemedlemmer forteller at de ble oppringt og forsøkte å ta seg fram til huset i tide, men at de enten satt fast i trafikk eller ble stoppet i sperringer eller av brannvesen på veien dit.

Dødeligste brann

Myndighetene hadde søndag kveld funnet ni personer som var meldt savnet, men leter fremdeles etter sju andre.

Carr-brannen som startet for en uke siden, krysset i helgen Sacramento River og brant mot Redding. 536 bygninger skal være ødelagt, 117 skadet og nær 5000 andre står i fare, ifølge brannvesenet i California , Cal Fire.













Søndag morgen hadde brannen svidd av 360 kvadratkilometer, et område på størrelse med byen Detroit. Bare fem prosent av brannen var under kontroll da, men søndag ettermiddag sier brannvensenet til Reuters på pressekonferansen at de begynner å få mer kontroll er mer optimistiske.

Carr-brannen er nå den dødeligste av de rundt 90 skogbrannene som brenner mellom Texas og Oregon.

AP melder natt til mandag at nok en brannmann har omkommet i den massive buskbrannen nær Yosemite i California. Totalt har to brannbetjenter omkommet i denne brannen som har pågått siden 13. juli. Minst sju brannbetjenter skal være skadet.