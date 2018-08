PRESIDENT: Donald Trump ga ingen utvidet ordre om at flaggene ved Det hvite hus skulle vaie på halv stang etter John McCains død. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump snur etter flagg-kritikk

Allerede mandag morgen, under to døgn etter senator John McCains død, sluttet Det hvite hus å flagge på halv stang. Etter å ha mottatt sterk kritikk, gjør Trump helomvending.

Ifølge avisen The Hill var det president Donald Trump som beordret at det skulle flagges på halv stang, etter at senator John McCain døde lørdag. Men mandag morgen var altså flaggene heist til topps igjen. Ifølge The Washington Post ble flaggene heist fordi Trump ikke sendte ut ordre om at det skulle flagges på halv stang i en utvidet periode.

Etter å ha høstet sterk kritikk for den korte flagg-tiden, har presidenten nå sendt ut en pressemelding, der han gjør helomvending og slår fast at det skal flagges på halv stang frem til McCains bisettelse på søndag.

– Til tross for at vi var uenige i fremgangsmåter og politikk, så respekterer jeg John McCains innsats for vårt land, og til hans ære har jeg signert en proklamasjon om at USAs flagg skal vaie på halv stang fram til dagen han skal bisettes, heter det i en kunngjøring fra presidenten mandag, ifølge NTB.

Trump opplyser også at visepresident Mike Pence vil holde en tale under en minnestund for McCain i Kongressen fredag.

Det er godt kjent at McCain var svært uenig med Trump, som han mente sto for helt andre verdier enn ham selv .

Vanlig kutyme er ifølge Washington post at flaggene skal fires på halv stang når et kongressmedlem dør «på dagen for dødsfallet og den påfølgende dagen». Men presidenten kan beordre at det skal flagges på halv stang i flere dager.

I 2009, da senator Edward M. Kennedy gikk bort, beordret president Barack Obama at det skulle flagges på halv stang i fem dager. En slik ordre betyr også at flaggene skal vaie på halv stang i amerikanske ambassadebygninger og militærbygninger.

At president Trump først ikke ga utvidet ordre om at det skulle flagges på halv stang etter McCains død har høstet mye kritikk.

Matt House, talsmann for demokratenes opposisjonsleder i Senatet, Charles E. Schumer, tvitret mandag at han og flertallsleder Mitch McConnell har spurt forsvarsdepartementet om å «sørge for nødvendig støtte slik at de amerikanske flaggene på alle regjeringsbygningene flagger på halv stang til solnedgang dagen senator McCain skal begraves.»

Ifølge Washington Post bekrefter en talsmann for McConnell dette, og sier det er en standard forespørsel når en senator dør.

Den amerikanske historikeren Michael Besschloss, som er ekspert på amerikanske presidenter, kalte flaggheisingen «kvalmende» under et intervju med TV-kanalen MSNBC.

Flere amerikanske kommentatorer og reportere kommenterte også saken på Twitter mandag.

«Mens nasjonen minnes John McCain, flagger ikke Det hvite hus på halv stang», skriver ABC News sjefsreporter for Det hvite hus, Jonathan Karl, på Twitter.

«Flaggene på Det hvite hus ble heist på halv stang denne helgen etter bortgangen til John McCain, men i dag tidlig er de på hel stang igjen», skriver Det hvite hus-korrespondent i ABC News Karen Travers.

Også Det hvite hus-korrespondent Mark Knoller i CBS News kommenterer saken på Twitter, og skriver at det er vanlig at flaggene henger på halv stang til etter begravelsen.

Ifølge avisen The Hill har Det hvite hus ikke svart på spørsmål om saken.

Da McCain døde natt til søndag, ble han hyllet av både motstandere og allierte. Trump skal imidlertid, ifølge blant annet The Washington Post og CNN , droppet en offentlig uttalelse som omtalte senatoren som en helt og takket ham for hans mangeårige innsats.

En kilde opplyser til CNN at uttalelsen, som var ferdigskrevet og klar, aldri ble sent ut.

Ifølge The Washington Post skal Trump, som tilbrakte søndagen på golfbanen i Arizona, gått imot rådene til medarbeiderne sine, og sagt han heller ønsket å komme med en kort twitter-uttalelse. Det ble heller ikke lagt planer for en TV-uttalelse etter McCains bortgang, noe tidligere presidenter har gjort i lignende tilfeller, ifølge CNN.

I en twittermelding søndag skrev presidenten at han sender sine dypeste kondolanser til partifellens familie, uten å kommentere den avdøde senatorens innsats.

– Våre hjerter og bønner er med dere, tvitret Trump.

McCain var veteran fra Vietnamkrigen og senator fra Arizona, og kanskje best kjent som presidentkandidat og Barack Obamas republikanske konkurrent under presidentvalget i 2008. Han var også George W. Bush’ største utfordrer til kandidaturet i 2000.

McCain har sittet i Senatet siden 1987, og ble sist gjenvalgt i november 2016.

McCain støttet Donald Trump som presidentkandidat helt fram til en måned før valget, da det kom fram at Trump hadde kommet med upassende uttalelser om kvinner.

Veteranen trakk da støtten sin til presidentkandidaten og oppfordret til å finne en annen konservativ republikaner som ville egne seg som president.

Ifølge The New York Times har McCain uttalt til venner at planen er at Trump ikke skal delta i begravelsen hans. I stedet er det lagt til rette for at visepresident Mike Pence skal komme.

Og det ser Trump ut til å respektere, ifølge McCains talsmann.

– Presidenten kommer ikke, etter det vi vet, til å delta i bisettelsen, sa Davis på pressebrifingen, ifølge NTB.

John McCain bisettes i Annapolis i Maryland førstkommende søndag. Mandag gjorde Trump det klart at han under minnegudstjenesten vil bli representert av forsvarsminister Jim Mattis, stabssjef John Kelly og USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton.