Nok en bunn nådd for brexit-May

Publisert: 29.07.18 05:47

LONDON (VG) Den britiske regjeringens strategi for brexit vil gjøre vondt verre for Storbritannia, mener velgere, som stadig mister tillit til statsminister Theresa May.

Populariteten til Storbritannias statsminister har nådd nye bunnoteringer etter at hun denne måneden la frem regjeringens plan for brexit.

Færre enn én av tre velgere er fornøyd med jobben hun gjør som statsminister. Når hun nå har støtte hos kun 30 prosent av velgerne, er det er en ytterligere nedgang fra forrige måned.

Aller mest dramatisk er fallet May opplever i eget parti, der oppslutningen hennes raser fra 68 prosent til 55 prosent, viser meningsmålingen gjort av Ipsos Mori for avisen The Evening Standard .

– Alles syndebukk

På en benk i ikoniske Hyde Park har en kvinne satt seg ned med et handlenett og en fersk helgeavis. Igjen Nok en gang skrives det om at Theresa Mays popularitet er i fritt fall, og det når man nesten skulle tro bunnen var nådd allerede, bemerker kvinnen.

– Hun har blitt alles favorittsyndebukk. Folk er frustrerte og trenger noen å skylde på, og det har blitt May. Men den stakkars kvinnen fikk jo overlevert et salig kaos og gjør bare sitt beste. Jeg tror ikke noen andre hadde klart det bedre, mener Elizabeth Teixeira (47), som har bodd 30 år i den britiske hovedstaden.

En mild trøst for May er det kanskje at Labour-leder Jeremy Corbyn faktisk gjør det enda verre. Han har falt fra å ha tillit hos 31 prosent av velgerne i juni, til å ha kun 28 prosent i juli.

Mer enn halvparten av Labour-velgere mener partiet burde bytte leder før neste valg.

Ingen vil ha Mays jobb

Regjeringens brexitforslag, som har blitt kritisert for å være et kompromiss i så stor grad at det ender opp med å være hverken fugl eller fisk , ble presentert den 6. juli.

Nesten halvparten av velgerne mener at Mays strategi vil gjøre mer skade enn godt for Storbritannia, avslører Ipsos-målingen.

I London treffer VG Neal Matthews (61) og Peter Smith (73), som tror løpet er kjørt for hjemlandet, med eller uten May ved roret.

– Dersom det hadde vært valg, hadde hun neppe overlevd, for vi så hvor nært det var at hun måtte gå etter forrige valg. Samtidig er det ingen andre som vil ha jobben hennes, sier Matthews.

– Det er sjakkmatt, legger Smith til.

Storbritanniaekspert og førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder, deler de to britenes oppfatning.

– May har hverken tillit i partiet, eller i befolkningen. Når det likevel er mange som tror hun overlever dette, er det fordi ingen andre vil overta for henne, sier Mustad til VG.

– Splittet

Smith og Matthews har syklet til Hyde Park denne solrike helgedagen og nyter en kaffe i godt selskap. London viser seg fra godsiden denne dagen, men den politiske situasjonen i landet, har de to «remain»-velgerne ikke noe godt å si om.

FAKTA: VIKTIGE BREXITDATOER VIDERE ** 18 oktober 2018: Starten på det todagers EU-toppmøtet der det forventes at en avtale for enighet om utmelding godkjennes. ** 29 mars 2019: Dagen da Storbritannia skal forlate EU, nøyaktig to år etter at forhandlingene begynte.

– Det er fryktelig. Deprimerende, rett og slett. Aldri har jeg sett Storbritannia så splittet før. Og ikke blir det bedre, heller. Jeg tror det hele kommer til å krasjlande den 29. mars, og da kommer de som ville ut av unionen til å skylde på EU. Det blir ikke bra, sier Matthews til VG bak solbrillene.

Debatt om ny avstemning

Spørsmålet om det kan bli en ny brexitavstemning harden siste tiden blitt aktualisert i den offentlige debatten i Storbritannia. Tidligere utdannings- og likestillingsminister Justine Greening tok nylig til orde for at et brexit-nyvalg er den eneste måten å få løst opp i en helt fastlåst situasjon i parlamentet.

PSSSST! May skal selv lede brexit-forhandlingene Theresa May skal personlig lede brexit-forhandlingene med EU, og ikke brexitminister Dominic Raab. Raab blir hennes stedfortreder, kunngjorde statsministeren 24. juli. (Kilde, NTB)

Storbritanniakjenner Jan Erik Mustad mener likevel det er et usannsynlig scenario nå, tatt i betraktning regjeringens posisjon, velgernes skepsis og Labours ambivalente tilnærming til dette.

Siste håp: Skotsk løsrivelse

Selv om de to remain-velgerne i Hyde Park synes avstemningen i 2016 ble gjennomført feil, tror heller ikke de at en ny folkeavstemning ville løst den krevende situasjonen.

– Jeg tror resultatet av en ny avstemning ville blitt et flertall for å bli i EU, og det hadde vekket så mye sinne hos «leave» leiren, at jeg frykter vi ville fått opptøyer i gatene, ytterligere splittelse og urolige tilstander, sier Smith til VG.

– Mitt eneste håp nå er at Skottland ( der et flertall stemte for å bli i EU, journ. adm. ) bestemmer seg for å forlate Storbritannia. Da flytter jeg direkte dit, flirer Matthews.