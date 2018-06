ARRESTERT: Mennesker som er pågrepet i forbindelse med ulovlig innvandring til USA står i kø i ett av grenseanleggene i Texas. Foto: U.S. Customs and Border Protection's Rio Grande Valley Sector via AP

Innvandrerfamilier skilles på USAs grense - Trump under press

Publisert: 18.06.18 13:42

UTENRIKS 2018-06-18T11:42:17Z

Siden slutten av april har over 2000 barn av immigranter blitt tatt fra foreldrene sine og holdt i interneringsleirer av myndighetene etter ankomst i USA. Tidligere førstedame Laura Bush kaller praksisen «umoralsk».

Ledende stemmer fra både Demokrater og Republikanere har gått kraftig ut mot Trump-administrasjonens splitting av familier på grensen.

Både nåværende førstedame Melania Trump og tidligere førstedame Laura Bush har kommet med kritikk mot familieseparasjonene, og sistnevnte omtaler situasjonen som «umoralsk og hjerteskjærende ».

Donald Trump ber Kongressen om å ta grep for å bedre situasjonen, men presidenten beskyldes samtidig for å utnytte situasjonen for å få et politisk overtak i den pågående immigrasjonsdebatten.

Splitter alle ulovlige innvandrerfamilier

Ifølge amerikanske medier er det ingen lov som krever at familiene som krysser grensen ulovlig skal separeres. Det som er nytt, er imidlertid at alle voksne som blir pågrepet i å ta seg inn i USA på ulovlig vis, nå blir straffeforfulgt.

Dette er et resultat av nulltoleransepolitikken, som justisminister Jeff Sessions offisielt introduserte i mai i år, og er i tråd med Trump-administrasjonens mål om strengere kontroll på grensene.

I praksis betyr det at alle ulovlige innvandrere som tar seg over grensen, inkludert asylsøkere, blir straffeforfulgt i myndighet av justisdepartementet – mens barna blir tatt hånd om av en annen statlig myndighet. I slike tilfeller krever loven at foreldrene fratas barna mens saken pågår.

Før nulltoleransepolitikken ble innført i begynnelsen av mai, ble familiene som ble pågrepet på grensen satt i midlertidig asyl mens asylsaken ble behandlet. I disse tilfellene blir de som oftest sluppet fri etter kort tid, fordi det ikke er hjemmel i loven til å holde de i varetekt.

Nulltoleransepolitikken endrer altså dette ved å behandle flere av disse immigrantene som ulovlig innvandrere, som tillater myndighetene å sende dem til omplasseringsenheten for flyktninger (ORR) i stedet for varetekt.

Systemet for å fange opp barna etter separasjonen er ifølge Vox overbelastet. I teorien blir barna etter kort tid plassert i midlertidige fosterhjem mens myndighetene følger opp saken, men det er usikkert om det finnes mange og gode nok ordninger til å ta disse imot. Det er heller ikke klart om det finnes et godt system for å gjenforene familiene etter at straffesakene er behandlet.

Da VG besøkte Arizona tidligere denne måneden, fortalte advokater og juridiske rådgivere om en eksplosjon av nye, alvorlige saker, der ulovlige innvandrerfamilier splittes. Bilder publisert av CBS viser hundrevis av barn, flere i bur, på ett av mottakene.

Trump peker på Demokratene

Siden amerikanske medier først omtalte det store antallet familiesplittelser har begge sider av det politiske landskapet kritisert praksisen. Begge sider har også forsøkt å legge skyldspørsmålet på den andre.

President Donald Trump pekte før helgen på en Demokrat-lov, som han påstår har resultert i oppbrudd av familier på grensen. Trump beskriver demokratenes agenda som «forferdelig» og «ondskapsfull», og oppfordrer begge partiene i Kongressen til å samarbeide om å løse situasjonen.

En av få som har kommentert loven i detalj er Kirstjen Nielsen, offiser i sikkerhetsdepartementet. På Twitter skriver hun at det «ikke finnes noen politikk for å separere familier når de ankommer anløp».

Ifølge New York Times er det tilfeller der asylsøkere har blitt pågrepet, enten fordi grenseanløpet ikke tillater asylsøknader, eller fordi disse ikke vet hvor de skal henvende seg for å søke asyl.

Usikker fremtid

Mens det Demokratiske partiet jobber for et lovforslag som blokkerer separeringspraksisen umiddelbart, vurderer Republikanske kongressmedlemmer i hovedsak to ulike forslag for å begrense innvandring, der ett betegnes som et kompromiss . Disse inkluderer finansiering av Trumps beryktede grensemur mot Mexico, og ifølge Washington Posts kilde i Det hvite hus er Trump villig til å bruke krisen som et forhandlingskort for å få overtaket i de kommende forhandlingene.

Trump har signalisert at han ikke vil gå med på en endringer i immigrasjonsloven før Demokratene går med på hans krav. Disse inkluderer en reduksjon i antallet lovlige immigranter som får komme inn i USA, og strengere regler på grensene – i tillegg til den nevnte muren.