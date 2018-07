Grottedramaet i Thailand: – Et redningsteknisk mareritt

Anne Stine Sæther

Georg Mevold

Publisert: 08.07.18 12:31 Oppdatert: 08.07.18 14:18

UTENRIKS 2018-07-08T10:31:40Z

MAE SAI (VG) Verdens mest erfarne grottedykkere jobber med å hente ut 10 fotballgutter og treneren. To av guttene ble kom ut av grotten like etter klokken 14 søndag.

De to britiske dykkerne Richard Stanton og John Levanthen leder den internasjonale dykkergruppen som består av 5 thailandske marinejegere og 13 grottedykkere fra flere land. Britene nyter stor respekt i miljøet og deltar ofte sammen i redningsoppdrag. Det var de to som fant de fotballguttene og treneren mandag.

Det er John Levanthens stemme man hører på filmen der guttene blir spurt om hvor mange de er.

– 13, svarer Adul Sam-on (14), venstreving på laget med språkkunnskaper utover det vanlige. Han snakker thai, mandarin og burmesisk – i tillegg til engelsk.

– 13! Briljant! svarer Levanthen og man hører at hvor glad dykkeren er over å finne alle samlet og i live.

Nå er de i gang med en av de mest kompliserte utfordringene redningsdykkere har hatt: Å få 12 ikke svømmedyktige barn og en 25 år gammel trener gjennom grotteganger der den aller trangeste passasjen skal være 38 centimeter høy og 72 centimeter bred, ifølge Channel Asias grafikk .

– Oppgaven er svært utfordrende. Det er et redningsteknisk mareritt. Det er en situasjon der guttene kan dø hvis du venter for lenge. Det er like livsfarlig hvis du handler for raskt. Det er et mareritt, sier Ronny Arnesen.

Både Bangkok Post og The Guardian melder i formiddag at de 12 guttene og treneren skal føres ut i fire puljer. I den første er det fire gutter. De tre siste puljene består alle av tre personer. I den siste ledes er den 25 år gamle treneren ut sammen med to fotballgutter.

– D-dagen er i dag

Da guttene endelig ble funnet, hadde dykkerne tatt seg gjennom fire kilometer med vann og vanskelige, trange, steinete partier. Siden har guttene ventet og vært tålmodige. I grottegangene har det vært jobbet intenst for å gjøre evakueringen så trygg som mulig. Det plassert ut svært mange lufttanker langs de fire kilometerne guttene skal forsere og dykkerne har lagt ut tau som leder barna og hjelperne riktig vei ut.

Søndag morgen våget ikke redningsledelsen vente lenger.

– Dette er D-dagen. Vi er i en krig mot vann og tid, sa tidligere provinsguvernør og sjef for redningsaksjonen Narongsak Osottanakorn. Han ledet en hasteinnkalt pressekonferanse i dag tidlig for å fortelle at nå er den i gang, selve redningsoperasjonen alle har ventet på.

– Svært utfordrende

Dette er utfordringene han mener gjør evakueringen til et redningsteknisk mareritt:

* Helsemessig utfordrende. Etter en legesjekk onsdag var det klart at to av guttene og treneren ikke ville være i stand til en evakuering samme dag. Ti dager uten mat hadde tæret på. I dagene etterpå er det fraktet inn mat, blant annet ris og kylling. Søndag morgen erklærte australske leger med grottedykkererfaring alle 13 erklært friske nok til evakuering.

* Psykisk påkjenning. Guttene har vært innesperret i grotten i to uker. De må være mentalt sterke nok til å tåle den psykiske belastninger en evakuering vil være og unngå panikk.

– Voldsomt press

*Selve dykkingen. Guttene sies å ikke være svømmedyktige. Likevel må de gjennomføre en operasjon som er utfordrende for grottedykkere med mange års trening. De skal evakueres gjennom trange ganger og må gjennom smale «vannlåser» de må dykke ned i.

* Selv om tørt vær de neste dagene gjør at det kan pumpes enda mer vann ut av grotten, skjer operasjonen under tidspress. Monsunregnet kommer og guttene må ut før det strømmer inn i grotten.

* Hele verden sitter og ser på. Det gjør det ikke enklere å avgjøre når evakueringen skal starte.

Buddy-dykking

Mikkel Stokke som er styremedlem i Norsk Grottedykkerforbund tror en etter en av fotballguttene vil bli evakuert sammen med to dykkere. Dette bekrefter nå Thailands regjering.

– Barnet vil være i midten og flasken med luft vil være festet til redningsdykkeren foran. Mellom dem vil det være en luftslange til en helmaske. Siden noen av barna muligens ikke er svømmedyktige, vil nok dykkerne bidra med fremdrift ved å svømme dem ut, sier Stokke.

– Det er den minst risikofylte og mest tidseffektive måten å gjøre det på, sier grottedykkeren.

Meldingen fra regjeringen tyder på at barnet og dykkerne skal gjennom svært trange passasjer der det ikke er mulig å ha lufttank festet til kroppen.

Må beholde roen

Mikkel Stokke tror det mest kritiske vil være å få barna til å beholde roen.

– De har allerede vært utsatt for en stor påkjenning. Får de panikk på vei ut, kan det få et kritisk utfall. Kanskje vurderer de å gi dem noe beroligende før de begynner evakueringen.

Dykkere har flere ganger vært inne hos barna og treneren. Det har tatt dem seks timer å klatre og svømme inn gjennom de trange gangene. Blant annet skal to australske leger som også er erfarne grottedykkere ha meldt seg frivillig til å oppholde seg med barna. De skal også ha lært dem å svømme med masker.

Flere steder i den mørke og trange grottegangen er det såkalte vannlåser. Det er vannfylte dypereliggende partier som man må svømme gjennom.

Tidligere i uken ble det brakt inn flytevester til fotballguttene og man håpet at de kunne flyte ut, mest mulig med hodet over vann. Det er ikke kjent om dette vil være mulig. I noen deler må barna gjennom trange vannlåser.

– Da må du dykke, sier Mikkel Stokke.

– Selve dykkingen er ikke veldig krevende for dem som skal hjelpe barna ut. Men de skal gjennom mange tørre områder i grottegangene og de må vasse over steinete områder med mye vann. Det er også trangt og de må gå bøyd. Når de kommer til vannspeilet og skal dykke, er de utslitt. Hver dykker kan ikke ta mange turer på en dag. Kanskje de klarer to, sier Stokke.