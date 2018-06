KREFTSYK: Charles Krauthammer, her på en boklansering i 2013. Foto: William Regan/Globe Photos/Sipa USA

Kommentator Charles Krauthammer er død

Publisert: 22.06.18 00:56 Oppdatert: 22.06.18 02:43

Den Pulitzer-vinnende konservative kommentatoren Charles Krauthammer er død, 68 år gammel. Han meldte selv at han kun hadde uker igjen å leve.

Ifølge Deadline var det en tidligere kollega i Washington Post som meldte om dødsfallet på Twitter torsdag.

Krauthammer vant en Pulitzer-pris for kommentarer i 1987, og har i mange år vært fast bidragsyter på Fox News.

Tidlig på 70-tallet hadde han en stupeulykke som gjorde ham lam fra halsen og ned. 8. Juni delte han selv nyheten om at han bare hadde uker igjen å leve. I fjor fikk han fjernet en kreftsvulst i magen, men han fikk flere komplikasjoner av operasjonen og fikk nylig beskjed om at kreften var tilbake.

«Dette er den endelige dommen. Min kamp er over», skrev han i det åpne brevet, ifølge Variety .

Natt til fredag kommenterer en rekke politikere Krauthammers dødsfall. Tidligere president George W. Bush kom ifølge Fox News med en uttalelse der han skriver:

«Cahrles sine ord har styrket demokratiet vårt i flere tiår. Hans verk nådde langt og hadde innflytelse. Og mens stemmen hans vil bli savnet, vil hans tenker og verdier alltid være en del av landet vårt. Vi sender våre tanker og bønner til Robby, Daniel og hele Krauthammer-familien.»

Også visepresident Mike Pence er blant dem som hyller kommentatoren i natt:

«Han vil bli husket for sin veltalenhet, at han triumferte over motgang og for sine utallige bidrag til amerikansk politisk tenkning. Karen og jeg kondolerer og ber for hans familie og venner i denne vanskelige tiden.

Ifølge Los Angeles Post jobbet Krauthammer en kort periode som taleskriver for daværende visepresident Walter Mondale i 1981, før han begynte å jobbe i New Republic samme år. Han fikk National Magazine Award i 1984 og begynte i Washington Post 1985. Han har blant annet skrevet essay-samlingene «Cutting Edges: Making Sense of the Eighties» (1985) og «Things That Matter: Three Decades of Passions, Pastimes and Politics» (2013).

Han etterlater seg kona Robyn og en sønn.