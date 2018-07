SPARKER FOLK: Den tyrkiske president Recep Tayyip Erdogan (64) vant valget nylig og kalte Tyrkia for en ekte demokrati. Nå sparker han 20 000 offentlige ansatte. Bilde fra valgkampen Foto: Ozge Sebzeci

Nær 20.000 offentlig ansatte sparket i Tyrkia

NTB

Publisert: 08.07.18 08:18 Oppdatert: 08.07.18 09:30

Tyrkiske myndigheter har beordret at mer enn 18.500 offentlig ansatte skal sparkes fra jobbene sine. Blant dem er politifolk, soldater og akademikere.

Etter et dekret utstedt søndag har til sammen 18.632 offentlig ansatte blitt sparket. 8.998 av dem er politiansatte, mens 6.152 av dem var ansatt i militæret, skriver NTB.

Tyrkiske medier betegner dekretet som det «siste», etter at tyrkiske tjenestemenn like før kunngjorde at unntakstilstanden som har vært iverksatt siden kuppforsøket i juli 2016 kan ta slutt allerede mandag.

Unntakstilstanden har vært forlenget flere ganger, og den inneværende perioden går ut 19. juli.

Drøyt 50.000 mennesker har blitt fengslet i Tyrkia siden kuppforsøket, mens vel 100.000 har mistet jobben i offentlig sektor.

Tyrkia anklager predikanten Fethullah Gülen, som for tiden oppholder seg i USA, for å stå bak kuppforsøket. De fleste av dem som har fått sparken mistenkes for å ha tilknytninger til Gülens bevegelse, som tyrkiske myndigheter kaller «Fethullah Terroristorganisasjon».

Selv har Gülen nektet for å være involvert i kuppforsøket, og sagt at hans bevegelse er fredelig.