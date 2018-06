ØNSKER DISKUSJONER: Jens Stoltenberg vil ha diskusjoner med Makedonia om medlemskap i alliansen. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB scanpix

Stoltenberg vil ha medlemskapssamtaler med Makedonia

Publisert: 25.06.18 13:32

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg håper alliansens ledere åpner for å starte medlemskapssamtaler med Makedonia.

Stoltenbergs håp er at stats- og regjeringssjefene i NATO vil ta en beslutning på toppmøtet i juli om å åpne forhandlinger med Makedonia om medlemskap i alliansen.

– Det vil bekrefte at NATOs dør står åpen, sier han.

Bakteppet er at Makedonia nylig kom til enighet med Hellas i den langvarige navnestriden mellom de to landene. Løsningen går ut på at Makedonia skal skifte navn til Nord-Makedonia.

Enighet i navnestriden har vært et kjernevilkår fra både NATOs og EUs side for å gå videre i diskusjonene om framtidig medlemskap.

– Jeg håper medlemslandene vil ta den riktige beslutningen, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini, som har anbefalt at også EU nå åpner formelle forhandlinger med Skopje.

Motstand i enkelte europeiske land kan likevel true med å sette en stopper for planene.

