LUKSUS: President Yahua Jammeh levde et liv i luksus under presidentperioden. Bildet er tatt like før han flyktet til Ekvatorial-Guinea i 2016. Foto: Jerome Delay / AP /TT NYHETSBYRÅN

Skal selge eks-diktatorens luksusgjenstander på nettet

Publisert: 30.06.18 01:37

UTENRIKS 2018-06-29T23:37:18Z

Den gambiske ekspresidenten Yahya Jammeh etterlot seg en rekke luksusvarer da han rømte landet. Myndighetene håper nå å samle inn 10 millioner dollar på nettsalget.

Blant gjenstandene som nå skal legges ut for salg, er fem fly og 30 luksusbiler. Fire tomter som ligger i noen av landets fineste turistområder skal også aksjoneres på nett, melder nyhetsbyrået AFP.

Fem Rolls-Royce-er, én Bentley og to Hummere skal være blant bilene. I tillegg skal samlingen hans ha bestått av flere Mercedeser, Mini Coopere og pickup-biler.

På Banjul flyplass står en Boeing 727, en Bombardier Challenger 606 og en Ilyshin Il-62M fra Sovjet-tiden hvor det på flyet står skrevet «Republikken Gambia ». Disse tilhørte også den tidligere presidenten og vil bli mulig å kjøpe.

Myndigheten håper å samle inn ti millioner dollar på eiendelene, skal finansminister Amadou Sanneth ha sagt til parlamentet i fjor. Pengene skal de bruke på statlige prosjekter innen helse, skole og jordbruk.

– Det vi gjør nå er å designe en web-portal hvor vi kan legge ut alle gjenstandene, sier finanssektretær Lamin Camara.

Når salget begynner, er dog ennå ikke bestemt.

Ifølge myndigheten skal den tidligere diktatoren ha stjålet over 50 millioner dollar fra staten.

– Disse bilene og eiendommene ble så vidt vi vet kjøpt for statlige penger. De tilhører derfor staten, sier justisminster Abubacarr Tambabou.

Saksøkt

Det var i desember 2016, etter at nåværende president Adama Barrow vant presidentvalget , at Yahya Jammeh flyktet i eksil til Ekvatorial-Guinea, hvor han fortsatt er bosatt.

Jammeh kom til makten i 1995 og styrte landet med jernhånd i 22 år. Eks-presidenten var sterkt kritisk til homofili og skal ha tatt til orde for å kutte strupen på homofile gambiere , samt ha sagt at han vil drepe enhver som hevdet at forfølgelsen av LHBT-mennesker var grunnen til at gambiere søkte asyl i Europa.

Jammeh var også kjent for sine spesielle forestillinger. I 2007 hevdet han at han kunne kurere hiv/aids spesifikt på mandager og tirsdager, ved hjelp av healing og en urteblanding han selv framstilte, ifølge BBC . Han ble senere saksøkt av tidligere pasienter som hevder de ble lurt av hans falske hiv- og aidsprogrammer.

Å få økonomisk kompensasjon fra Jammeh, kan likevel bli vanskelig, ettersom eks-presidenten har fått sine økonomiske midler frosset, ifølge NTB.