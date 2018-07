TV 2-journalist Kadafi Zaman i forbindelse med en pressekonferanse i 2010. Foto: Jan Petter Lynau

Aftenposten: Kadafi Zaman og 38 andre anklages for drapsforsøk

Publisert: 15.07.18 09:09

Ifølge en politianmeldelse skal TV 2-journalisten og 38 være anklaget for drapsforsøk, for å ha tatt mobilen fra politimenn og ødelagt politiuniform.

TV 2-profilen Kadafi Zaman ble arrestert på fredag mens han dekket demonstrasjoner i byen Gujrat, nord i Pakistan . Zaman er i landet i forbindelse med dekningen av valget i Pakistan den 25. juli.

De 39 personene er anmeldt for drapsforsøk, ordensforstyrrelser, for å ha tatt mobilen fra fire politimenn og for å ha revet i stykker politiuniformen til en politimann, ifølge Aftenposten.

Avisa kjenner også til en annen anmeldelse mot Zaman, skrevet av en annen politimann ved en annen politistasjon i Gujrat på fredag, dagen Zaman ble fengslet. I denne skal Tv2-profilen være navngitt med 27 andre personer, som skal ha deltatt i en demonstrasjon med 80 andre personer.

Aftenposten skal ha blitt fortalt at det er vanlig at alle blir anmeldt når politiet går til aksjon mot demonstrasjoner av den typen.

Demonstrasjonen skal ha vært med politikere fra Pakistan Muslim Leauge (N), som er partiet til Pakistans tidligere, og nå fengslede statsminister Nawaz Sharif.

UD vil ikke gi noen kommentar

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode Andersen, vil til Aftenposten ikke kommentere anmeldelsene, eller alvorlighetsgraden i dem, lørdag kveld.

– Jeg vil ikke bidra til spekulasjon basert på papirer vi selv ikke har fått verifisert, sier Andersen.