ETTERLYST: Her er 46 år gamle Redoine Faid avbildet i forbindelse med intervjuer gitt etter en boklansering i 2010.

Væpnet ran, politidrap og spektakulær flukt

Redoine Faid (46), som søndag rømte fra et fengsel utenfor Paris ved hjelp av helikopter, har en lang forhistorie med kriminalitet.

I en bok om Faid som kom ut i 2009, kommer det frem at han ranet sin første bank allerede da han gikk på videregående skole.

Han ledet en bande som sto bak alt fra væpnede ran til juveltyverier og utpressing.

Han skal blant annet ha blitt inspirert av ransfilmen «Heat» som kom ut i 1995 til å profesjonalisere ransplanene sine.

På en filmfestival i Paris i 2009 skal Faid har tatt kontakt med filmens regissør, Michael Mann og sagt: “– Du var min tekniske rådgiver”, ifølge The Local .

I boken kommer det frem at Faid så filmen med Robert De Niro og Al Pacino et titalls ganger og at han slik ble inspirert til å rane pengetransporter.

Faid har sonet flere år i fengsel, men hevdet han hadde endret livsstil da ha slapp ut etter 10 år i 2009. Kort tid senere fortsatte likevel ranskarrieren og i 2010 ble en 26 år gammel politikvinne drept under et mislykket ran på en pengetransport i Frankrike. Fransk-algeriske Redoine Faid ble ansett å være hjernen bak ranet.

I 2011 ble han dømt til 25 år fengsel for dødsranet. Han rømte bare to år senere da han tok flere fengselsbetjenter som gisler og sprengte seg ut av fengselet. Han har senere forklart rømningen med at hans far var dødssyk og at fengselet han sonet i lå 200 kilometer unna familien. Han ble pågrepet igjen seks uker senere.

Rømte på nytt

Faid sonet i et fengsel i Reau sørøst for hovedstaden da flere væpnede menn hjalp ham med den spektakulære flukten sist søndag.

Omkring 2900 politifolk deltar i søket etter 46 år gamle Redoine Faid, som søndag rømte fra et fengsel utenfor Paris ved hjelp av helikopter.

Helikopteret landet på et av fengselets uteområder, der de innsatte ikke har tilgang, før de væpnede mennene slo inn en dør til et besøksrom der Faid satt sammen med broren sin. Hele operasjonen tok bare noen få minutter, og ingen ble skadet, ifølge justisdepartementet.

Helikopteret som plukket opp fransk-algerieren, ble funnet utbrent samme dag.