Kjemper for fengslet kontra-jihadist: - Vi er i geriljakrig

Publisert: 14.07.18 17:58

LONDON/LUTON (VG) For noen er han en straffedømt rasist. For andre er han en kneblet, politisk martyr. Fengslingen av Tommy Robinson forener høyrepopulister over hele verden, og når helt inn til Trump-administrasjonen.

Luton ligger bare en snau halvtime med tog fra London sentrum, men er en annen verden på alle mulige måter.

Den fattige arbeiderklassebyen er delt i to.

I Bury Park er det moskeér, halalslaktere og kvinner i heldekkende nikab. Å få øye på en hvit engelskmann her er vanskelig.

Under fem minutter kjøring unna kommer du til et annet fattig arbeiderklassestrøk. Her er det kun hvite engelskmenn.

Den delte byen har sine mørke sider:

Luton er fødestedet til en rekke kjente jihadister. I flere av moskeéne har det blitt forkynnet radikal islam fra hatpredikanter, og det finnes tilfeller av hele familier som har reist til Syria for å slutte seg til IS.

Byen er også fødestedet til høyreradikale English Defence League (EDL) og mannen som startet gruppen, som nå omfavnes som en politisk martyr av ytre høyre rundt om i verden.

Fengslet utenfor pedofili-rettsak

Tommy Robinson, eller Stephen Axley-Lennon som han egentlig heter, ble i slutten av mai arrestert og fengslet da han på Facebook direktesendte detaljene i en rettsak utenfor et rettslokale i Leeds, mot sør-asiatiske menn som sto tiltalt for voldtekt.

Robinson, som var på prøvetid for en lignende forbrytelse, brøt igjen britisk lov som skal forhindre bevisforspillelse i kriminalsaker. Han tilsto selv, men tilhengerne hans mener den raske domsavsigelsen og en rekke andre teknikaliteter gjør at dommen på 13 måneder er politisk motivert.

I dag, mens Donald Trump besøker Storbritannia , marsjerte tusenvis i London for å få ham frigitt under parolen #FreeTommy. Med seg hadde organisatorene representanter fra høyrepopulistiske partier i Sverige, Frankrike, Belgia til republikanske kongressmenn fra USA.

– Vi er reaksjonen, ikke problemet

Så hvordan endte Robinson, tidligere svindeldømt fotball-hooligan og leder for en høyreradikal organisasjon, opp som en «forkjemper for ytringsfriheten» for folk som Geert Wilders, Per-Willy Amundsen (Frp) og Donald Trump jr.?

En av de som kjenner Robinson best, er fetteren Kevin Carroll.

Sammen dannet de fryktede og muslimfiendtlige EDL i Luton i 2009. Carroll ruver to meter over bakken og snakker med bred cockney-aksent.

– Vi er reaksjonen, ikke problemet. Når du ser hvilke problemer islam har skapt i dette nærmiljøet, er det rart at det da kommer en reaksjon? Og så vil elitene knuse reaksjonen. Det er patetisk, sier Carroll når VG møter ham utenfor politistasjonen i Luton.

Carroll, også tidligere fotball-hooligan, startet EDL med Tommy Robinson etter at en salafistgruppe fra Luton hånet markeringen av hjemkomsten til en fallen britisk soldat i Afghanistan.

De vokste seg raskt til å bli en landsomfattende kontrajihadistisk bevegelse. Organisasjonen var ikke fremmed for å bruke vold, ikle seg grisemasker og vandalisere moskeér og muslim-eide butikker.



Slåss med Antifa og oppsøker pedofili-siktede

Fetterne forlot EDL i 2013 . I dag er gruppen et skall av hva den var.

Livet til Robinson etter EDL har gått gjennom fengselsdommer, et mislykket forsøk på å starte opp den britiske filialen av Pegida, før han relanserte seg selv som «uavhengig journalist».

Videoene hans er sterkt konfronterende, og klippet til sin favør. Han henger ut journalister og venstrevridde demonstranter, slåss med maskerte Antifa-medlemmer og oppsøker rettsaker der menn fra Pakistan og sørasiatiske land står tiltalt for å ha deltatt i pedofili-ringer.

Robinsons vei fra EDL-leder til en utbredt forestilling om at han er en «politisk fange», har krevd arbeid. En av de som har hjulpet Robinson dit, er Raheem Kassam.

– Tommy er en «Robin Hood»-figur for den bredere høyresiden nå. Han er blitt «mainstream» og aksepteres av stadig flere folk i Storbritannia. Og det er fortsatt et enormt potensiale i ham, sier han.

Sammenligner islam med nazisme

VG møter ham til frokost på femstjerners-hotellet Brown’s Hotel i den fasjonable London-bydelen Mayfair.

Kassam er tidligere redaktør for Breitbart i England, nær venn og alliert av Steve Bannon og var svært delaktig i brexit i 2016 som den politiske rådgiveren til daværende UKIP-leder Nigel Farage.

Han er eks-muslim, sønn av indiske foreldre som fortsatt praktiserer religionen.

Selv sammenligner Kassam islam med nazisme.

32-åringen sier at han og foreldrene opprettholder et godt forhold, men at de unngår å prate om politikk.

Lobbying mot Trump-administrasjonen

Kassam er mannen bak «Free Tommy»-kampanjen, som i dag samlet tusenvis av mennesker til London.

I juni samlet en lignende demonstrasjon, hvis deler utartet seg voldelig, så mange som 15.000 mennesker.

Demonstrasjonen er nøye planlagt for å sammenfalle med Donald Trumps statsbesøk til Storbritannia. Kassam har selv drevet tett politisk lobbying opp mot administrasjonen til Donald Trump.

– Jeg fikk den amerikanske ambassadøren for religiøs frihet, Sam Brownback, til å ta opp saken med den britiske ambassadøren i D.C. Jeg har også snakket om Robinsons sak med Donald Trump jr, som jeg kjenner godt, sier Kassam.

Sønnen til den amerikanske presidenten sammenlignet fengslingen av Robinson med årsakene som fikk den amerikanske revolusjonen til å bryte ut.

Har inspirert terror

– Tommy Robinson har lyktes i å fjerne det radikale stempelet sitt. Når folkene hans har gjort fengslingen hans om til et spørsmål om ytringsfrihet, som bare er tull, favner de bredt i befolkningen, sier Nick Ryan ved anti-ekstremismeorganisasjonen Hope Not Hate, til VG.

Organisasjonen jobber med å avdekke både høyreekstreme og jihadistiske miljøer. Metoden deres er å plante såkalte «muldvarper» i de forskjellige miljøene, eller å bruke reelle høyreekstremister som vil ut av grupperingen de er medlem av, som informanter.









– Robinson og hans tilhengere har maktet å prente inn et bevisst narrativ om at det de gjør kun er islamkritikk, og at de derfor kan fritas for alle beskyldninger om rasisme. Men i virkeligheten fører det til konkrete tilfeller av muslimhat, med dødelige utfall, sier Ryan.

Terroristen Darren Osborne, som kjørte en varebil gjennom en folkemengde utenfor en moské i Finsbury Park i fjor, ble radikalisert etter å ha sett en rekke videoer av Tommy Robinson og Jayda Fransen, leder for høyreekstremistiske Britain First, ifølge politiet .

– Tommy Robinson er en farlig figur som har blitt alminneliggjort, sier Nick Ryan.

Beundrer Robinson

En som har omfavnet Robinson og saken hans, er Alex Riera fra London-forstaden Perivale.

Han er så langt unna du kan komme den tøffe arbeiderklassemannen Tommy Robinson fra Luton. 34-årige Riera har et mildt vesen, liker å male landskap, samle på krimskrams og engasjerer seg i det rolige lokalsamfunnet i Perivale.

– Jeg respekterer Tommy Robinson utrolig mye. Han er modig, og står opp for de som ikke har noen andre til å snakke for seg, sier Riera.









34-åringen er medlem av høyrepopulistiske UKIP, og vil ha kraftig begrenset innvandring. Han er spesielt kritisk til islam.

– Som en homofil mann, så skremmer homofobien i islam meg. Samtidig er jeg lei av at «main stream media» lager unnskyldninger for de fundamentale problemene denne religionen fører med seg, hevder Riera.

Riera har liten tiltro til de tradisjonelle mediene. Derfor leser han mest såkalte alternative medier.

Får massive følgerskarer

Det er nettopp alternative og sosiale medier som har vært med å skape fenomenet rundt folk som Tommy Robinson, ifølge Alex Krasodomski-Jones, forsker på politisk ekstremisme på nett ved tenketanken Demos.

– Disse gruppene har knukket kodene for sosiale medier som tradisjonelle partier aldri har klart. I tillegg til de mer høyreradikale innleggene, så sender de også ut en jevn strøm av innlegg som er ukontroversielle å like, og som bygger vanvittige følgerskarer: Det kan handle om Englands fotballandslag, dyremishandling eller veteranene våre, sier Krasodomski-Jones til VG.

Taktikken betaler seg: Tommy Robinson har 830.000 følgere på Facebook.

Høyreekstremistiske Britain First, som Donald Trump retvitret i fjor og hvis ledere nettopp slapp ut av fengsel for hatkriminalitet, har ikke mer enn 1000 partimedlemmer.

Men på Facebook hadde de over to millioner følgere, før siden deres ble slettet for gjentatte brudd på det sosiale mediets retningslinjer.

Det er mer enn det Labour og Det konservative parti hadde til sammen på samme tidspunkt.

– På denne måten har disse gruppene bidratt til å endre den politiske samtalen i Storbritannia. De har også internasjonalisert standpunktene de står for. Det kan du se når #FreeTommy-hashtagen er overalt på nettet, og anvendes i svært mange land, sier Krasodomski-Jones.

En gjennomgang Hope Not Hate har gjort, viser at hele 35 prosent av Twitter-meldingene om Tommy Robinsons arrestasjon, har kommet fra USA.

– Vi er i en geriljakrig

For Raheem Kassam, mannen bak #FreeTommy-kampanjen, er Robinsons sak del av noe større. En del av en global, høyrepopulistisk vekkelse.

– Det hadde ikke vært behov for Tommy Robinson-ene i verden hvis myndighetene hadde gjort den forp**** jobben sin, og tatt folks bekymringer om innvandring og islam på alvor, sier han, og legger til:

– Dette handler ikke bare om Tommy Robinson, men om brexit og ytringsfrihet. Ikke misforstå: Vi er i en geriljakrig, og vi kjemper den på alle fronter.