Optimistisk Frode Berg i retten: - Nå ser jeg en ende på dette

Publisert: 18.07.18 11:39 Oppdatert: 18.07.18 12:56

UTENRIKS 2018-07-18T09:39:51Z

MOSKVA (VG) Frode Bergs advokat tror saken mot den spionsiktede nordmannen kan komme opp i november eller desember. Det var en optimistisk 62-åring i retten onsdag. Der ble han fengslet i ytterligere to måneder.

– Nå begynner jeg å se en ende på dette, sier Berg til VG gjennom gitteret i rettssalen.

– Når tror du rettssaken kan komme opp?

– Det må du snakke med han om, sier Frode Berg, henvendt til sin advokat Ilja Novikov.

Han sier at etterforskningen trolig er ferdig i oktober.

– Det betyr at saken kan komme opp i november eller desember.

Kirkenes-mannen ser bedre ut denne gang enn ved de to siste fengslingene.

Nordmannen, som ble pågrepet 5. desember i fjor, ble i mai fengslet i ytterligere tre måneder. Onsdag ble det derimot plutselig berammet nytt fengslingsmøte.

I fengslingsmøtet ble det besluttet at Berg blir varetektsfengslet i ytterligere to måneder. Rettens slutning er i tråd med det påtalemyndigheten ba om.

Kan holdes i halvannet år

FSB byttet nylig etterforskningsleder, noe som har gjort situasjonen verre for Frode Berg. Det gjør blant annet at Berg ikke lenger får snakke med familien på telefon. Det er mer enn to og en halv måned siden sist han fikk snakke med dem.

– Det er selvfølgelig tungt for Berg at han ikke får snakke med kona. Etterforskningslederen mener at han kan komme til å snakke med henne om ting som er viktige for saken. Vi er ikke enige i det.

Etter russisk lov har de anledning til å holde ham varetektsfengslet i opptil halvannet år.

Berg sier til VG onsdag at situasjonen hans er som før, og han svarer på VGs direkte spørsmål at helsen også er som før.

Etter at han ble arrestert den 5. desember, har Frode Berg sittet i varetekt i det beryktede høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva.

Det betyr at han i mer enn syv måneder har våknet opp i en trang tomannscelle. Med unntak av sporadiske besøk fra advokaten og den norske ambassaden, er dagen preget av fullstendig isolasjon - og ikke minst uvisshet om hva fremtiden vil bringe.

Risikerer ti års fengsel

Han er siktet for spionasje etter paragraf 276 i den russiske straffeloven. Minstestraffen er ti års fengsel. Kirkenes-mannen har både russisk og norsk advokat: Ilja Novikov og Brynjulf Risnes.

Frode Berg har innrømmet at det ikke var bare for å handle julegaver han dro til Moskva - og ble arrestert av etterretningstjenesten FSB. Samtidig har både Berg og hans advokater understreket at han ikke anser seg skyldig i spionasje.

Han har sagt at han har vært i Russland flere ganger på oppdrag for den norske etterretningstjenesten, og at han følte seg presset til å gjøre dette.