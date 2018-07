VELLYKKET: De to presidentene, Donald Trump og Vladimir Putin, mente selv at toppmøtet i Helsinki hadde vært en suksess. Foto: AFP

Putin: Vi har ikke noe dritt på Trump

Publisert: 17.07.18 01:32 Oppdatert: 17.07.18 02:34

UTENRIKS 2018-07-16T23:32:24Z

Få timer etter at toppmøtet i Helsinki mellom de to kontroversielle statsoverhodene sa Russlands president at det er galskap å tro at valget i USA ble avgjort av noen andre enn amerikanerne.

I et intervju med amerikanske Fox News sier Vladimir Putin at det er latterlig at noen tror at Russland påvirket millioner av mennesker i valget som førte til at Donald Trump kom til makten i 2016.

– Har ingenting på dem

Han sa også at beskyldningene om at Russland besitter kompromitterende videoinnhold av Trump eller hans familie også er tull.

– Vi har ingenting på dem, sa Putin i intervjuet med Chris Wallace i programmet «Special Report».

Få dager før toppmøtet i Finland offentliggjorde det amerikanske justisdepartementet en offisiell anklage der de hevder russisk etterretning begikk datainnbrudd hos Demokratene før valget i 2016. Under intervjuet med Putin prøver programlederen å legge frem dokumentet for Russlands president, men han ønsker ikke å se på det. I stedet svarer han:

– Staten Russland har først og fremst aldri blandet seg inn i USAs innenrikspolitikk, og i hvert fall ikke dets valg.

Etter pressekonferansen til de to mandag uttalte Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus, at Trumps forestilling ved siden av Putin tydet på at Russland hadde noe på presidenten.

Dette avviste Putin på det sterkeste og la til:

– Jeg vil ikke fornærme president Trump når jeg sier dette, det kan høres uhøflig ut, men før han annonserte at han ville stille til valg var han ikke interessant for oss.

Se VGs kommentators analyse av pressekonferansen her:

Allerede da Trump kom til makten ble det kjent at FBI hadde fremlagt en rapport for ham der det ble hevdet at Russland var i besittelse av svært kompromitterende videomateriale av presidenten.

Videoopptak med prostituerte

I rapporten som var skrevet at den britiske eks-spionen Christopher Steele ble det hevdet at det fantes videoopptak av Donald Trump med prostituerte på et hotell i Moskva i 2013.

Putin avviste i intervjuet med Fox news at dette hadde noen rot i virkeligheten, og sa at Trump før valget var en av mange forretningsmenn på besøk i Russland det året, og la til:

– Tror dere virkelig vi har ressursene til en slik storstilt overvåkning?

I intervjuet kommer de også inn på NATOs planer om å innlemme Ukraina og Georgia i forsvarsorganisasjonen:

– Det er en jo en direkte trussel for oss at NATOs infrastruktur kommer nærmere våre grenser, svarte Putin.

Skeptisk til NATO-forslag

På spørsmål om Russlands tilstedeværelse i Syria, og konkret den svært omstridte bombingen av sivile i Aleppo og Gouta sa Russlands president:

– Jeg beklager at du er helt villedet, og ikke kjenner helt situasjonen i Syria. Krig er det verste som kan skje for menneskeheten, og det er uunngåelig at det blir ofre. Det er terrorgrupper som skal ha skylden for å ha skapt den ustabile situasjonen i landet.

Programleder Wallace gikk også rett på sak, og ville snakke om at det er vanskelig å være i politisk opposisjon i Russland.

– Vi har alle politiske rivaler. Jeg er sikker på at Trump har mange av dem.

– Men de ender ikke opp døde?

– Har ikke presidenter blitt drept i USA, svarte Putin, og refererte deretter til John F. Kennedy og Martin Lurther King, som bevis på at det ogsp kan være farlig å drive politikk på andre siden av Jorden.