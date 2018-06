BOMBET: En skadet mann blir fraktet til sykehuset etter bilbomben i Jalalabad lørdag. Foto: PARWIZ / X02750

Feiret våpenhvile: Minst 20 drept av bilbombe

VG / NTB

Publisert: 16.06.18 17:49

UTENRIKS 2018-06-16T15:49:53Z

De skulle bruke id – avslutningen av fastetiden – til et forsoningsmøte. Men da Taliban og afghanske styrker samlet seg, gikk bilbomben av.

Minst 20 mennesker ble drept og dødstallene ventes å stige etter at en bombe gikk av under et forsoningsmøte mellom Taliban og afghanske regjeringsstyrker lørdag.

Klemmer og selfies

Eksplosjonen fant sted i Jalalabad i den østlige Nangarhar-provinsen, ifølge Reuters.

Møtet mellom soldatene og Taliban-krigerne fant sted i forbindelse med at partene ble enige om en våpenhvile i anledning ramadan. Dette skal være den første våpenhvilen i sitt slag.

Både i den afghanske hovedstaden Kabul og i andre byer hadde ubevæpnede talibanske krigere og regjeringssoldater samlet seg for å feire våpenhvilen. De skal ha gitt hverandre klemmer og tatt selfies med mobiltelefonene.

Overraskende

I andre regioner hadde imidlertid opprørerne med seg rakettkastere, granater og ammunisjon, ifølge Reuters.

Det var både sivile, Taliban-krigere og regjeringssoldater blant de drepte. Ytterligere 16 mennesker ble alvorlig såret, ifølge talsmann for provinsen, Attaullah Chogiani.

Soldatene og krigerne hadde samlet seg sammen med sivile i en park i Rodat-distriktet for å feire våpenhvilen og id.

Taliban erklærte overraskende en tre dagers våpenhvile under id-feiringen, som også delvis falt sammen med den afghanske regjeringens våpenhvile-dager, som varer til onsdag.

Mulig IS-bombe

Innenriksminister Wais Ahmad Barmak møtte ifølge Tolo News talibankrigere i Kabul, en nærmest utenkelig begivenhet bare for to uker siden.

Siste: IS påtok seg skylden for attentatet via sitt talerør Amak, uten å oppgi flere detaljer. IS står på fiendtlig fot med Taliban, og Nangarhar er kjerneområde for IS i Afghanistan.

Møtet mellom soldatene og Taliban-krigerne fant sted i forbindelse med at partene ble enige om en våpenhvile i anledning ramadan. Våpenhvilen omfatter ikke IS.