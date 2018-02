ARRESTERT: 28 år gamle Luca Traini er mistenkt for skytingen i Italia i går. Tatoveringen er synlig over hans høyre øyenbryn. Foto: TT / NTB Scanpix

Italia: Mistenkte hadde nynazist-tatovering

Italienske politikere fordømmer skytingen lørdag, og kaller den «motivert av rasehat».

28 år gamle Luca Traini, som lørdag ble arrestert for å ha skutt seks mennesker i den italienske byen Macerata, hadde en nynazistisk tatovering i pannen.

Ifølge nyhetsbyrået AP , hadde mannen tatovert symbolet Wolfangel, eller «ulvekrok» på norsk, like over høyre øyenbryn. Symbolet ble brukt i Nazi-Tyskland, og skal senere ha blitt brukt av nynazister i Europa og USA.

Det var i går formiddag at Traini skal ha kjørt rundt i byen og skutt etter mørkhudede mennesker. Skytingen skjedde bare dager etter at 18 år gamle Pamela Mastropietro ble funnet drept i nærheten av Macareta. Mastropietro ble funnet partert og gjemt i to kofferter. En nigeriansk mann er arrestert i forbindelse med drapet.

Ordfører i Macerata, Romano Carancini, har bekreftet at alle de seks ofrene var svarte afrikanere.

– De var alle fargede, dette er åpenbart graverende fakta. Likeså var det graverende det som skjedde med Pamela. Tettheten i disse to hendelsene får deg til å tro at det kan være en sammenheng, sier Carancini, ifølge AP.

Identitetene og nasjonalitetene til ofrene er fortsatt ikke offentliggjort. En av dem skal være utskrevet fra sykehus, mens fem fortsatt er innlagt.

Italias innenriksminiser, Marco Minniti, skal ha sagt at skytteren var «motivert av rasehat», og at han hadde «en bakgrunn med høyreekstremisme, med klare referanser til fascismen og nazismen».

– Det som har skjedd, virker som å ha vært et helt tilfeldig, bevæpnet gjengjeldelses-raid, sier Minniti.

Han skal ha lagt til at bevisene antyder at angrepet var planlagt, og at den mistenkte handlet alene. Minniti har vært innenriksminister i landet siden 2016. Han blir av avisen Politico beskrevet som «fryktens minister», for sin knallharde motstand mot innvandring.

– I et demokrati er det ikke tillatt for individer å søke rettferdighet alene, selv om i dette tilfellet, er det ingenting som minner om begrepet rettferdighet, sier Minniti.

Traini skal ikke være tidligere straffedømt.