Kurdisk milits holder 800 kvinner fanget i Nord-Syria

NTB

Publisert: 10.02.18 11:27

UTENRIKS 2018-02-10T10:27:55Z

Den kurdiske YPG-militsen holder rundt 800 kvinner og barna deres fanget nord i Syria, skriver Die Welt.

Kvinnene anklages for å ha tilhørt den ytterliggående islamistgruppen IS og kommer fra 40 ulike land, blant dem flere europeiske, opplyser Nadim Houry i Human Rights Watch til den tyske avisen .

Houry fikk selv møte fangene i januar.

– Disse kvinnene er i en svært vanskelig situasjon. Forholdene for de små barna er særlig ille, sier han.

Ifølge Houry ønsker kvinne-fangene å vende tilbake til sine hjemland, selv om de risikerer å bli straffeforfulgt der. Han ber nå europeiske land om i det minste å ta imot barna deres.

– Disse barna har ikke begått noen forbrytelser, de er ofre for krigen og for sine egne radikaliserte foreldre, sier han.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyste i slutten av januar at tolv personer er etterlyst av Norge, halvparten av dem kvinner, mistenkt for å ha vært med i IS. Flere av kvinnene skal ha fått barn under oppholdet i IS-kontrollerte områder.

Det er ikke kjent hvor de etterlyste befinner seg, eller om noen av kvinnene er blant de 800 som holdes fanget av kurdisk milits i Nord- Syria .

Totalt 40 personer skal ifølge PST ha reist fra Norge for å slutte seg til IS i Syria og Irak, men det er uklart hvor mange av dem som fortsatt er i live og hvor de i så fall befinner seg.