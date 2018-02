SENDER ADVARSEL: Israels statsminister Benjamin Netanyahu (midten) sender en advarsel til Iran etter hendelsene lørdag. Her er han i møte med forsvarsminister Avigdor Lieberman (t.h.) og forsvarssjef Gadi Eizenkot i Tel Aviv lørdag. Foto: Israels forsvarsdepartement / Reuters / NTB scanpix

Israel advarer Iran: – Vil gjøre alt for å beskytte vår sikkerhet

Hege Wallenius

NTB

Publisert: 11.02.18 12:00

UTENRIKS 2018-02-11T11:00:02Z

Statsminister Benjamin Netanyahu mener Iran bruker syrisk territorium til å angripe Israel.

– Jeg har en stund advart om faren ved Irans militære befestning i Syria . Iran forsøker å bruke syrisk territorium til å angripe Israel for sitt bekjente mål om å ødelegge Israel, sa Netanyahu lørdag kveld.

Han uttalte seg etter at en drone natt til lørdag ble sendt over grensen fra Syria og inn i Israel, ifølge det israelske forsvaret (IDF). De mener dronen var iransk.

Israel svarte med å angripe mål i Syria. Under angrepet ble et israelsk F-16-kampfly skutt ned av syrisk luftvern og styrtet i Nord-Israel. Piloten i flyet klarte å evakuere, men ble alvorlig skadet og er sendt til sykehus, ifølge IDF.

Episoden er den mest alvorlige mellom Israel, Syria og Iran siden borgerkrigen i Syria brøt ut i 2011.

Avviser anklagene

I en uttalelse fra allierte syriske, iranske og russiske styrker samt den libanesiske Hizbollah-militsen, avvises det imidlertid at dronen fløy inn i israelsk territorium.

– Den israelske fiendens påstand om at dronen var på vei mot dem og befant seg i luftrommet over det okkuperte Palestina, er en villedende løgn, heter det i uttalelsen som er gjengitt av det iranske nyhetsbyrået Fars .

Der står det også at «droner spiller en viktig rolle i å samle inn etterretning om terrorgrupper», særlig IS.

Netanyahu mener imidlertid at Iran har brutt Israels suverenitet.

– De sendte en iransk drone fra syrisk territorium og inn i Israel. Dette viser at våre advarsler var 100 prosent riktige. Israel holder Iran og dets syriske vert ansvarlig for dagens aggresjon, og vi vil fortsette å gjøre alt som trengs for å beskytte vår suverenitet og sikkerhet, sa Netanyahu lørdag.

FN-sjefen: Alarmerende

FNs generalsekretær António Guterres mener utviklingen er alarmerende og ber om øyeblikkelig nedtrapping i Syria.

– Guterres følger nøye med på den alarmerende eskaleringen i Syria og de farlige ringvirkningene over grensen, heter det i en uttalelse fra FN-sjefens kontor.

– De siste hendelsene skjer mens det syriske folk gjennomgår en av de mest voldelige periodene etter nesten syv år med konflikt. Over 1000 sivile dødsfall som følge av luftangrep ble rapportert i februar alene.

Netanyahu opplyste lørdag kveld at han har drøftet situasjonen i Syria med Russlands president Vladimir Putin.

– Jeg gjentok overfor ham at vi har rett og plikt til å forsvare oss mot angrep fra syrisk territorium, sier Netanyahu.

Russland, som er en av det syriske regimets nærmeste allierte, oppfordrer til tilbakeholdenhet.

– Det er nødvendig å til fulle respektere suvereniteten til Syria og andre land i regionen, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.

Den israelske statsministeren har også diskutert den spente situasjonen med USAs utenriksminister Rex Tillerson.

Tillerson sier i en uttalelse at USA er dypt bekymret over opptrappingen av volden, og at USA gir sin fulle støtte til Israel.

– Vi støtter til fulle Israels rett til å forsvare seg, sier Tillerson.