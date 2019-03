TRØBBEL: Boeings hypermoderne 737 MAX 8-maskiner er i hardt vær om dagen. Her fra Boeing-fabrikken i Renton i Washington. Foto: JASON REDMOND / AFP

Piloter meldte om problemer med amerikanske 737 MAX 8-fly

Minst fem piloter skal tidligere ha varslet om autopilottrøbbel med den samme flytypen som har vært innblandet i to katastrofale ulykker det siste halvåret.

Det melder blant annet amerikanske Politico, som siterer innrapporteringer fra piloter som meldte om 737 MAX 8-fly som plutselig stupte med nesen ned.

Stupene skal ha blitt utløst da autopiloten slo inn.

Det samme skjedde trolig da 737 MAX 8-maskinen til indonesiske Lion Air styrtet i fjor, og mye tyder på at flyet til Ethiopian Airlines som styrtet sist helg opplevde noe lignende.

Fikk kontroll på flyene

I to av tilfellene klarte pilotene å få kontroll på flyene etter å ha slått av autopilot-funksjonen. Pilotenes rapporter ble registrert i 2018.

– Jeg kan ikke tenke meg noen grunn til at flyet vårt skal stupe ned så aggressivt, skal en av pilotene ha forklart.

Boeing 737 MAX 8-flyene er midtpunktet i et voksende globalt flyforbud etter at to modeller av flytypen har styrtet i løpet av fem måneder, og har tatt til sammen livet av 346 personer.

– Med tanke på MAX 8-flyets problemer med nesestupet, tenkte vi det var nødvendig å bringe våre opplevelser frem i lyset. Vårt problem ble nok utløst av plutselige værforhold som satte flyets maskiner ut av spill, sier en av pilotene.

To av pilotene poengterer imidlertid at det ikke var det nye datastyrte systemet Boeing installerte på det nye 737-flyet som skapte problemer, slik tilfellet skal ha vært i Indonesia-ulykken.