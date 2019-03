Hillary Clinton åpen om den tøffe valgkampen mot Trump

– Uansett hvor behersket jeg var, kunne det tolkes som at jeg var sint, sier Hillary Clinton om valgkampen mot president Donald Trump i 2016.den

USAs tidligere utenriksminister, senator og førstedame er fredag hovedtaler under en internasjonal konferanse om kvinners deltagelse i arbeidslivet på Handelshøyskolen BI .

I Oslo-talen snakker hun blant annet om hvordan det var å stå i en valgkamp mot sittende president Donald Trump.

– Jeg prøvde konstant å finne ut hva jeg skulle gjøre. Hvis jeg konfronterte ham, hva er sjansen for at folk ser på det som at jeg står opp for med selv, kontra at de ser på det som at jeg ikke takler det, sier hun.

– Uansett hvor behersket jeg var, kunne det tolkes som at jeg var sint, sier hun til det norske publikumet.

MAKTKAMP: Clinton er den kvinnen som har kommet nærmest å bli USAs første kvinnelige president, selv om det endte med et knusende nederlag mot Donald Trump i 2016. Foto: RICK WILKING / REUTERS

Mandag denne uken avviste Clinton at hun igjen stiller som presidentkandidat i 2020, til fjernsynskanalen News 12 i New York, noe det har hersket stor usikkerhet rundt.

Også samtaleleder Eirik Bergesen utfordret henne på dette fredag.

– Uansett hva jeg sier, får jeg trøbbel, sier Clinton, til latter i salen.

– Jeg kan ikke forestille meg å stille igjen, sier hun så.

Utfordrer bedriftene

Clinton er i Oslo for å snakke om kvinners deltakelse og rettigheter i arbeidslivet.

– Høyere kvinnedeltagelse gir økning i BNP (bruttonasjonalprodukt) og fører til at man tar bedre beslutninger. Flere lands myndigheter har anerkjent dette de siste tiårene, sier Clinton i sin tale fredag.

For å legge til rette for kvinners deltagelse i arbeidslivet, nevner hun spesielt to faktorer:

Å oppmuntre bedrifter, og legge til rette for sosiale støtteordninger.

Norge var det første landet i verden som lovfestet at det skulle være minst 40 prosent kvinner i styrene i ASA-selskaper.

Clinton antyder at et slikt krav ikke er særlig aktuelt i USA, og nevner heller at bedriftene selv må ta ansvar og at likestillings-signalene må komme fra toppen.

– Når noen blir spurt «hvorfor har du ikke noen kvinner i styret», svarer de ofte at de ikke finner noen. Det er latterlig, sier hun, og refererer til sitt eget hjemland.

Hun sammenligner også Norge og USA i talen.

– Norge har over 72 prosent kvinnedeltagelse i arbeidslivet. I USA har vi litt over 60 prosent. De 12 prosentene er betydelige, sier hun.

Paroler om abortlov

Kvinnedagen er i gang og allerede er markeringer rundt om i verden i gang med opptog og paroler. Her hjemme har vern om abortloven blitt en hovedsak etter at regjeringen har foreslått en endring i loven knyttet til fosterreduksjon.

«Forsvar selvbestemt abort – fjern nemndene» er årets hovedparole i Oslo, og det er ventet stort oppmøte.

MADRID I NATT.

Clinton og kvinnehelse

Under Clintons presidentkampanje ble spesielt kvinners helse viktig. Hun lovet blant annet å jobbe for kvinners rettigheter til seksuell helse. At kvinner selv, sammen med familien og med konsultasjon fra en lege, skulle ta valg rundt kvinnens helse.

Hun lovet også å jobbe for at kvinner skulle ha tilgang til prevensjonsmidler og for kvinners rett til trygg og lovlig abort.

Fredag kveld skal Clinton på torskemiddag hjemme hos Ap-leder Jonas Gahr Støre.

MØTTE INE: Hillary Clinton møtte fredag morgen Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Utenriksdepartementet