Opp mot 400.000 mennesker kan ha blitt hjemløse i Mosambik.

Dødstallet stiger etter syklon: – Situasjonen er prekær

Norge gir humanitær støtte til Mosambik i kjølvannet av den tropiske syklonen Idai. Over 300 er bekreftet omkommet etter syklonen, og tallet stiger hurtig.

Publisert: 19.03.19 23:32







Ifølge CNN er halvannen million mennesker påvirket av syklonens herjinger gjennom Mosambik, Malawi og Zimbabwe, på sørøstkysten av den afrikanske kontinentet.

Nå bekrefter utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge bidrar med seks millioner kroner i humanitær bistand.

– Den humanitære situasjonen etter syklonen Idais herjinger i deler av Mosambik, Malawi og Zimbabwe er prekær. Norge bidrar nå med seks millioner kroner i humanitær bistand til de som er rammet, og vi vil vurdere økt støtte etter hvert som behovene klarlegges, sier Søreide i en pressemelding tirsdag.

Hundretusener hjemløse

Syklonen Idai har ført til betydelige ødeleggelser, særlig i Mosambik, og president Filipe Nyusi sier tirsdag at over 200 så langt er bekreftet døde. I Zimbabwe har myndighetene opplyst at dødstallet så langt har passert 100.

Foto: Denis Onyodi / AP

Samtidig befinner tusenvis av mennesker seg under farefulle forhold, enten fanget av flom eller regnvann, og flere hundre tusen er husløse som følge av de enorme vannmengdene. I Malawi mistet 82.000 mennesker hjemmene sine da syklonen passerte, ifølge FN.

President Nyusi har uttalt at dødstallet kan stige til over 1000, bare i Mosambik. I så fall blir Idai den dødeligste syklonen registrert i Afrika noensinne.

Særlig havnebyen Beira i Mosambik er hardt rammet. Tusenvis av hjem er ødelagt, og store deler av byen og dens 500 000 innbyggere er rammet av flom.

FN anslår at flere hundre tusen mennesker vil ha behov for humanitær hjelp i tiden som kommer. Røde Kors anslår at opp til 400.000 mennesker ble hjemløse bare i Mosambik, melder NTB.

– Dette er den verste humanitære katastrofen som har rammet Mosambik i nyere tid, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors til NTB.

Gjennom FNs Nødhjelpsfond (CERF) har Norge hittil i år, i tiden før syklonen, bidratt med om lag 21 millioner kroner i humanitær bistand til Mosambik, Malawi og Zimbabwe.