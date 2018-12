DREPT: Journalisten Jamal Khashoggi ble drept under et besøk i det saudiarabiske ambassaden i Tyrkia. Foto: Hasan Jamali / AP / NTB scanpix

Jamal Khashoggi og andre journalister til «årets person» av Time

Magasinet Time har kåret avdøde Jamal Khashoggi og andre drepte, fengslede og forfulgte journalister til «Person of the Year» for 2018.

Time trekker i sin begrunnelse fram at det har vært flere angrep mot journalister og at pressefriheten blir utfordret av autoritære ledere i mange land. I tillegg nevnes de nylige bombetruslene mot amerikanske CNN.

Magasinet har derfor valgt å trekke fram fire journalister og et mediehus som representanter for en yrkesgruppe som har vanskelige kår mange steder, og som har betalt «en forferdelig pris».

Autoritære trekk

Time skriver i begrunnelsen at å kontrollere informasjonsflyten og debatten, som er frihetens livsnerve, lenge har vært det første trekket i den autoritære læreboka.

De fire journalistene er Jamal Khashoggi, Maria Ressa, Wa Lone og Kyaw Soe Oo. Mediehuset er lokalavisen Capital Gazette i Maryland.

Den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept av en saudiarabisk dødsskvadron under et besøk i hjemlandets konsulatet i Istanbul. Drapet har ført til store motreaksjoner mot kronprinsen. CIA mener at han mest sannsynlig beordret drapet og parteringen av Khashoggi.

Han er den første som blir kåret til «Person of the Year» etter sin død.

Filippinene og Myanmar

Den filippinske journalisten Maria Ressa, som i mange år jobbet for CNN, er grunnlegger og redaktør for nettstedet Rappler, kjent for sin kritiske dekning av president Rodrigo Dutertes regjering. Det har resultert i flere søksmål fra regjeringen og trusler på sosiale medier – på et tidspunkt så mange som 90 i timen.

De to Reuters-journalistene Wa Lone og Kyaw Soe Oo har sittet fengslet i Myanmar siden 12. desember 2017 for å ha avslørt et massedrap av ti rohingya-muslimer. De kan komme til å måtte sitte fengslet i sju år. Mennene de avslørte, ble dømt til å sone i ti år.

Capital Gazette ble i juni angrepet da en mann marsjerte inn i avisens lokaler og drepte fem av dens ansatte etter at avisen hadde omtalt ham i forbindelse med en kriminalsak.

