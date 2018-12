DREPT: Grace Emmie Rose Millane på profilbildet sitt på Facebook - en side som nå er omgjort til minneside. Foto: Facebook

Savnet britisk turist funnet drept: – Datteren deres skulle vært trygg her, og det var hun ikke

UTENRIKS 2018-12-11T01:10:54Z

Levningene etter Grace Millane er funnet i New Zealand. Den britiske backpackeren skal ha blitt drept rundt sin egen 22-årsdag. Landets statsminister beklager til familien.

Publisert: 11.12.18 02:10 Oppdatert: 11.12.18 02:50

Mandag morgen møtte den drapssiktede 26-åringen i retten i Auckland, under én dag etter at en kropp politiet mente var Grace Millanes ble funnet i nasjonalparken Waitakere Ranges i New Zealand .

Den britiske backpackeren ble sist sett i live 1. desember, én dag før hun skulle fylt 22 år. Ifølge politiet ble kroppen obdusert mandag , men de vil ikke gå ut med funnene.

Fant drapsbevis

Retten har midlertidig lagt lokk på identiteten til 26-åringen som er mistenkt for drapet. Han ble tatt i varetekt i helgen etter at politiet startet en drapsetterforskning som følge av forsvinningen.

Ifølge politiet i New Zealand avdekket de bevis som gjorde at de mener det dreier seg om et drap . 26-åringen ble pågrepet i Auckland sentrum rundt klokken 15 lørdag og siktet etter avhør.

Søndag ettermiddag fant politiet levninger i vegetasjon ved en vei i en nasjonalpark vest for Auckland, rundt 25 kilometer fra der Millane sist ble sett i live, på CityLife Hotel. De sa de antok det var den savnedes kropp, selv før den offisielle identifiseringen.

Statsministeren beklaget til familien

Statsministeren i New Zealand, Jacinda Ardern, beklaget på en pressekonferanse mandag, melder Guardian .

– Det er en overveldende følelse av sorg og skam over at dette har skjedd i vårt land – et sted som setter sin stolthet i vår gjestfrihet, i vår «manaakitanga», sa Ardern, og brukte det maoriske ordet for å ønske andre velkommen.

– Så på vegne av New Zealand vil jeg be om unnskyldning til Graces familie – datteren deres skulle ha vært trygg her, og det var hun ikke. Jeg er veldig lei for det.

Statsministeren sa også på sin ukentlige pressekonferanse at alle i New Zealand føler med Millanes familie, og at de tar hennes død personlig.

Siktede får være anonym

Ifølge Guardian er det uvanlig at retten i New Zealand gir anonymitet for tidlige rettshøringer av denne typen. Dommeren avslo også anmodningen om anonymitet, men siden den mistenktes advokat anket avgjørelsen, inntreffer automatisk et forbud mot å gjengi navnet til anken er behandlet. Mistenkte ble varetektsfengslet fram til neste rettsdato i januar.

Dommer Evangelos Thomas henvendte seg til Millanes familiemedlemmer under høringen, og sa «Vi håper alle at Grace får rettferdighet raskt, riktig, og at dette til slutt kan gi dere noe fred. »

Kroppen ble funnet hel

Grace Millane var fra Essex i England, og var i gang med å reise verden rundt i et år etter å ha fullført en universitetsgrad. Hun hadde oppholdt seg seks uker i Sør-Amerika før hun ankom New Zealand 20. november. Det var første gangen hun reiste alene, ifølge Sydney Morning Herald .

Tirsdag går politiet ut med at de leter etter en spade som de tror har sammenheng med saken. De har frigitt et bilde av en lignende spade, av typen Atlas Trade, med langt håndtak og rødt blad, og ønsker å høre fra alle som har funnet en slik spade mellom Scenic Drive der kroppen ble funnet og Auckland etter mandag 3. desember.

Politietterforsker Scott Beard skriver også :

«Jeg er klar over at det spekuleres offentlig i hva som har skjedd med Grace. Jeg vil motvillig kun bekrefte følgende: Graces kropp var intakt da den ble funnet. »

I forbindelse med drapet etterlyser politiet også observasjoner av en rød Toyota Corolla stasjonsvogn som ble leid for et døgn før mistenkte leverte den tilbake 3. desember. Deretter ble den leid av noen andre, som kjørte den til Taupō der den ble lokalisert og beslaglagt av politiet lørdag.

Det er planlagt flere minnestunder for Millane i Auckland og Wellington onsdag. Politiet sier familien setter pris på disse, men har avslått å delta.

Ifølge Guardian et New Zealand normalt et svært trygt land å reise i, med færre enn 50 drap i året i en befolkning på 4,8 millioner.