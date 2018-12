GÅR AV: USAs forsvarsminister Jim Mattis slutter i jobben i februar. Foto: Cliff Owen / NTB scanpix

USAs forsvarsminister: – Du trenger en forsvarsminister som er mer enig med deg enn det jeg er

USAs forsvarsminister Jim Mattis går av i slutten av februar, melder USAs president Donald Trump. Han legger ikke skjul på at uenighet med presidenten er årsaken.

«General Jim Mattis skal i slutten av februar trekke seg tilbake, etter at han har betjent administrasjonen min som forsvarsminister de siste to årene», skriver Trump på Twitter .

I et brev til presidenten gir Mattis sine grunner for å gå av. Blant annet skriver han at Trump trenger en forsvarsminister som er mer enig med ham.

Mattis lister opp både enigheter og uenigheter mellom ham selv om presidenten.

Forsvarsministeren er kjent som en av dem som kan roe ned presidenten. Han har vært populær blant NATO-landene, mens Trump til tider har skapt dårlig stemning blant USAs allierte med sine beryktede tweets.

Trump skapte sjokkbølger både innad i USA og blant allierte land da han onsdag kunngjorde at han vil trekke ut alle amerikansk soldater fra Syria. Ifølge flere medier ble nære allierte ikke informert om beslutningen på forhånd.

Jim Mattis var blant dem som var uenige, ifølge Washington Post.

Mattis skal ha argumentert med at krigen mot terror i Syria ikke er over, og at USA begrensende tilstedeværelse i Syria burde fortsette, sier en offisiell, anonym kilde til Washington Post.

Trump selv forsvarte beslutningen.

– Vil USA være «politimannen» i Midtøsten, og ikke få noen ting annet enn å miste dyrebare liv og tusenvis av milliarder dollar for å beskytte andre, som i nesten alle tilfeller, ikke setter pris på det vi gjør? Har vi lyst å være der for alltid? På tide at andre kjemper, skriver presidenten på Twitter .

USAs forsvarsminister Jim Mattis avviste i et intervju i oktober at han har diskutert sin mulige avgang med president Donald Trump, ifølge NTB.

I et lengre intervju med CBS, fikk Trump spørsmål om han ønsket at Jim Mattis skulle gi seg i jobben som forsvarsminister.

I intervjuet utelukket ikke Trump muligheten for at den pensjonerte generalen går av.

– Det kan være at han gjør det. Jeg vil si han er en slags demokrat, hvis du vil vite sannheten, svarte den amerikanske presidenten.

På vei til Vietnam for å møte den vietnamesiske forsvarsministeren, poengterte Mattis, overfor en journalist på flyet, at han spiller på lag med Trump.

– Vi har aldri snakket om at jeg skal gå, la han til.

Spørsmålet om Mattis' fremtid dukket opp etter at Trump i høst antydet at det snart kunne bli endringer i regjeringen hans.

Mattis ses på som et av de stødigste, men samtidig mest uavhengige medlemmene av Trumps regjering. Ved flere tilfeller har han fungert som en slags motvekt til presidenten når sistnevnte går kraftig ut mot sine allierte.

– General Mattis er en bra fyr. Vi kommer godt overens. Det kan være han drar. Jeg mener, på et eller annet tidspunkt drar jo alle, sa Trump i intervjuet.

– Jeg har flere folk som står klare til å tre inn, og som ville gjort en fenomenal jobb, la han til.