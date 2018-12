ERKLÆRER SEIER: President Donald Trump mener amerikanske tropper bør komme seg hjem fra Syria. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Trump trekker tropper ut av Syria: - Ødeleggende

IS i Syria er nedkjempet, mener president Donald Trump. USA trekker nå tropper ut av landet. Kan gi mer ustabilitet, mener ekspert.

Trump vurderer å trekke bortimot 2000 soldater ut av Syria .

– Vi har bekjempet ISIS i Syria, min eneste grunn for å være der under min presidentperiode, skriver presidenten på sin Twitter-konto.

Amerikanske soldater har på bakken i Nord-Syria hovedsakelig støttet lokale, kurdiskdominerte styrker i kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS.

Ifølge en uttalelse fra Det hvite hus, har arbeidet med å returnere militært personell allerede begynt.

– Vi har startet å returnere amerikansk militært personell ettersom vi beveger oss inn i neste fase av denne kampanjen. USA og våre allierte står klare til å delta på nytt på alle nivåer for å forsvare amerikanske interesser hvor enn det skulle være nødvendig, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus, ifølge NBC News.

Men avgjørelsen har skapt reaksjoner - også fra presidentens eget parti.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham mener det vil være en stor feil å tilbakekalle troppene, skriver nyhetsbyrået Reuters .

– Å trekke amerikanske tropper tilbake nå, vil være en stor seier for IS, Syrias president Bashar al Assad og Russland. Jeg frykter at det vil føre til fatale konsekvenser, ikke bare for vår nasjon, men for regionen og verden. Det vil gjøre det vanskeligere å rekruttere fremtidige partnere til å konfrontere radikal Islam. Det vil også bli sett på som en svakhet av motstanderne våre i kampen mot iransk ekspansjon.

Førsteamanuenisis og statsviter Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier, frykter også at avgjørelsen kan føre til mer ustabilitet i regionen.

– Det er spesielt ødeleggende hvis du velger å ta ut alle troppene på en gang. Når en så sterk maktfaktor som USA forsvinner i en region som allerede er ustabil, vil dette kunne få store konsekvenser. Det er vanskelig å gjenetablere militært nærvær i et land du ikke har baser i eller har et godt samarbeid med. Når du drar ut pluggen, så går jo strømmen over natten, sier han på telefon til VG.

– Trump sender med dette et signal til Russland, Syria og Iran, om hvor høyt oppe på prioriteringslisten regionen ligger. I mange tilfeller, vil dette kunne tolkes som mangelfull amerikansk interesse for regionen som kan oppildne motstandere og spre usikkerhet blant allierte. Midtøsten har dessverre et vedvarende høyt konfliktnivå – det er ikke et nabolag å vise svakhet i.

Hvilke konsekvenser vil avgjørelsen kunne ha for Norge?

– Det er klart Norge vil merke etterdønningene når en så sterk alliert aktør som USA forsvinner i et område der vi driver opplæring- og etteretningsarbeid. Jeg tror også avgjørelsen til Trump vil ha noe innvirkning på det norske politiske lederskapets vurderinger angående videre militær deltakelse i skarpe konflikter med Trump fremover, sier Romarheim.