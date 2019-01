1 av 2 FLERE DØDE: Politiet bekrefter at personer har mistet livet i togulykken. Michael Bager, Ritzau / NTB Scanpix

Togulykke i Danmark: Flere døde

Politiet bekrefter at flere personer har mistet livet i en togulykke på broen over Storebælt.

I en pressemelding skriver Fyns politi at «flere» er døde, men at de på nåværende tidspunkt ikke har oversikt over antallet. Politiet varsler en pressekonferanse klokken 10.30.

Det var like etter klokken 07.30 onsdag morgen at nødetatene rykket ut etter melding om en togulykke på den såkalte lavbroen mellom Fyn og Sprogø. Ulykken skjedde da et lyntog måtte bremse kraftig, og tidligere er det blitt opplyst at minst åtte personer ble lettere skadet.

Årsaken til den plutselige oppbremsingen er ikke bekreftet. Men Banedanmark opplyser til dansk TV 2 at lyntoget ble truffet av deler av taket på et godstog. Det kjørte i motsatt retning, lastet med øl.

Dansk TV 2 har snakket med Li Peng, som var om bord i ulykkestoget. Hun forteller at hun plutselig hørte en uvanlig lyd i kupeen.

– Lyden fortsetter og blir høyere, og plutselig knuser tre vinduer. Jeg vet ikke hva som forårsaket det, men toget fortsatte å kjøre. Det er vanskelig for meg å vurdere hvor lenge, men kanskje to minutter. Jeg var i sjokk, og krøp under setet.

– Vi vet ikke hvor lenge vi skal sitte her. Det er som å være med i en film, fortsetter hun.

Storebæltsbroen er en 18 kilometer lang bro, og lyntoget var på vei fra Fyn til Sjælland. Broen var stengt for biltrafikk natt til onsdag på grunn av vind, og onsdag morgen, før ulykken, ble det meldt at den tidligst ville åpne for biler klokken 11.

Togavganger mellom Korsør og Nyborg ble innstilt etter ulykken. Andre steder i Danmark er togtrafikken stengt på grunn av nedblåste trær og kjøreledninger.

Ifølge Ekstra Bladet skal det opprettes et evakueringssenter for de resterende passasjerene i Nyborg, på vestre side av broen.

TIl Ekstra Bladet opplyser Banedanmark at Havarikommisjonen vil foreta en undersøkelse for å fastslå hva som forårsaket ulykken. Danske TV 2 melder i 10-tiden onsdag formiddag at Havarikommisjonen er på plass på ulykkesstedet.

Også Sverige er rammet av stormen som har fått navnet Alfrida. Mange nedblåste trær ligger over veier, og på morgenen var over hundre tusen husstander uten strøm. Ved Fårösund er det registrert vindstyrker på over 34 meter per sekund.

I Norge har uvær og kraftig vind ført til problemer i flere dager . Over 60.000 norske husstander ble rammet av strømbrudd tirsdag kveld og natt til onsdag.