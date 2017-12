OVERSVØMT: En politimann bærer en ung jente gjennom en oversvømt gate i Cagayan City. Foto: JOSEP DEVEZA / AFP

133 drept etter tropisk storm i Filippinene

Publisert: 23.12.17 10:39 Oppdatert: 23.12.17 10:55

UTENRIKS 2017-12-23T09:39:37Z

Flere er savnet etter at stormen «Tembin» flommet over på øya Mindanao lørdag morgen.

Stormen «Tembin», med en vindstyrke på opptil 80 kilometer i timen, herjet fredag og lørdag over sørlige deler av Filippinene . Dødstallene har steget hele morgenen, og har nå nådd 133, skriver Sky News.

En av de drepte er et fire år gammelt barn som ble fanget i et jordskred, ifølge CNN .

En rekke mennesker er også savnet, og redningsarbeidet foregår for fullt.

Stormen slo innover øya sent torsdag og har gjort en rekke familier hjemløse.

Strøm- og telefonkabler er ødelagt som følge at stormen, noe som gjør redningsarbeidet mer komplisert.

Stormen førte til oversvømmelse og jordskred, og flere landsbyer ble rammet hardt.

– Elven steg, og flesteparten av hjemmene ble revet med. Landsbyen er ikke lenger der, sier en politimann fra byen Tubod til AFP .

20.000 personer ble evakuert ved elven Cagayan De Oro, som flommet over gatene.

I provinsen Lanao del Sur forteller guvernør Imelda Quinbranza-Dimaporo til New York Times at minst 39 mennesker har druknet eller mistet livet i jordskrev. 64 personer er fortsatt savnet i området.

Minst 15 landsbyer skal være isolert etter at en stålbro ble ødelagt av stormen.

Politiet beskriver steiner store som biler seilende ned gatene, som har tatt med seg trehus på veien i byen Piagapo. Minst 10 personer skal være døde fra området.

Stormen beveger seg nå mot Palawan-provinsen ifølge et filippinsk værsenter.

Også i helgen ble Filippinene rammet av en storm som tok livet av minst 26 mennesker.

Filippinene er det mest utsatte landet i verden når det gjelder uvær. Ifølge DEC , er britisk komité som samler inn penger til kriser i fattige land, treffer i gjennomsnitt 20 stormer Filippinene i året. Landet, som består av over 7000 øyer, ligger i et område med intenst seismisk aktivitet som kalles «Ring of fire».

