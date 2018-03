1 av 4 INNSATSSTYRKE: Den franske innsatsstyrken GIGN var på plass for å bistå politiet. ERIC CABANIS / AFP

Gisseldramaet i Sør-Frankrike: Politibetjent hylles som en helt

Publisert: 23.03.18 20:27 Oppdatert: 23.03.18 20:39

Under gisselsituasjonen i Sør-Frankrike byttet en politibetjent plass med et av gislene. Han er nå innlagt på sykehuset med alvorlige skader.

– Dette er heroisme og mot som fortjener vår respekt, tvitret Frankrikes innenriksminister Gérard Collomb fredag ettermiddag om politibetjenten.

Under gisselsituasjonen på supermarkedet skal politibetjenten Arnauld Beltrame (45) ha byttet plass med et av gislene, skriver Le Parisien.

– De klarte å få noen av gislene ut, fortalte innenriksministeren under en pressekonferanse fredag ettermiddag og la til at Lakdim hadde holdt igjen en av gislene som menneskelig skjold.

Politibetjenten hadde da foreslått at han kunne bytte plass med gisselet. Han ble dermed holdt igjen sammen med Ladkim mens forhandlingene foregikk.

Betjenten hadde latt telefonen sin ligge på bordet slik at politiet utenfor som hadde omringet bygningen hørte hva som skjedde innenfor supermarkedets fire vegger.

– Da de hørte skudd, grep innsatsstyrken inn, forklarte Collomb og la til at politibetjenten ble alvorlig skadet.

Under en pressekonferanse fredag kveld hyller Emmanuel Macron politibetjenten og opplyser at han kjemper for livet på sykehuset.

Langvarig gisselsituasjon

Den 26 år gamle Redouane Lakdim, opprinnelig fra Marokko, ble skutt og drept av politiet i en aksjon fredag ettermiddag, etter han holdt flere gisler i et supermarked i byen Trèbes i Sør-Frankrike i mange timer. To personer ble drept av gjerningsmannen under gisselsituasjonen og en rekke personer såret.

I forkant av dette angrepet ble en person skutt og drept og en såret under en bilkapring i byen Carcassonne fredag morgen. Lakdim skjøt også seks skudd mot politibetjenter på joggetur, men ingen mistet livet.

Totalt ble fire personer drept inkludert gjerningsmannen og 16 personer skadet, opplyser Frankrikes president Emmanuel Macron fredag kveld. Ifølge AP sier presidenten at bevisene så langt tyder på at det var et terrorangrep.

Fransk påtalemyndighet opplyser at én person er pågrepet i forbindelse med terrorangrepet i dag. Nyhetsbyrået AFP omtaler vedkommende som angriperens partner.

Her skjedde angrepene (artikkelen fortsetter etter grafikken):

Collomb: Bevis på at dette kan skje hvor som helst

Trèbes er en liten by med omkring 5000 innbyggere, og blir av innenriksministeren beskrevet som «søvnig». Han sier at dette angrepet er et bevis på at slike terrorhandlinger kan skje hvor som helst.

Siden 2015 har det vært en rekke terrorangrep i Frankrike, hvor over 230 personer har blitt drept.

Macron sier at angrepene i Sør-Frankrike bekrefter at styrking av beskyttelsestiltak i landet er nødvendig.

– Regjeringen har fremmet forslag om styrking av beskyttelsestiltakene, og det som nå har skjedd, er en bekreftelse på at dette var nødvendig, sa Macron på en pressekonferanse sammen med Tysklands statsminister Angela Merkel etter EU-toppmøtet i Brussel.

Han poengterte at innenriksminister Collomb for bare noen uker siden sa at trusselnivået fortsatt er høyt i Frankrike.

IS tar på seg skylden

IS hevder å stå bak angrepene, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Personen som utførte angrepene i Trèbes i Sør-Frankrike er en IS-soldat og han utførte operasjonen etter en oppfordring om å angripe stater i den internasjonale koalisjonen som er mot IS, heter det i en uttalelse fra propagandaorganet Amaq ifølge NTB.

Lakdim krevde at Salah Abdeslam, tiltalt for terrorangrepene i Paris i november 2015, skulle løslates, ifølge tv-stasjonen BFMTV. Han skal også ha sagt at han var en del av IS.

Franske myndigheter har ikke bekreftet at Lakdim har noen tilknytning til IS. De har sagt at han var en kjenning av politiet for mindre forbrytelser, men at det ikke var noen tegn til religiøs radikalisering.

