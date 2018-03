RØRER MILLIONER: Emma Gonzalez på talerstolen i Washington lørdag. Foto: NTB SCANPIX

Emma Gonzalez finner styrke i å være biseksuell

18-åringen som fronter protestbølgen mot USAs våpenlovgivning sier det er en sammenheng mellom hennes legning og kampen hun kjemper nå.

Under lørdagens March For Our Lives-aksjon, holdt Parkland-jenta nok en tale som går viralt.

Mens tårene rant ramset hun opp navnene på alle sine 17 skolekamerater som døde i massakren ved Stoneman Douglas High School 14. februar – og understreket at de alle «would never» igjen gjøre det de elsket å gjøre.

18-åringen har seilt opp som et ikon i protestbølgen som nå herjer USA .

Hun tillegges allerede betydelig politisk tyngde; den republikanske politikeren Leslie Gibson i Maine fant det best å trekke sitt kandidatur etter motbøren han fikk for å kalle Gonzalez en «lesbisk snauskalle».

Gonzalez selv har ingen problemer med å stå frem som bifil, det fortalte hun Washington Post kort tid etter massakren.

I et ferskt intervju med Yahoo Lifestyle forteller hun om sammenhengen mellom hennes legning og hennes evne til å ta kampen mot USAs mektige våpenlobby.

– For meg personlig henger dette sammen. Om jeg ikke var så åpen om hvem jeg er, ville jeg ikke vært kapabel til å gjøre dette.

Gonzalez sier hun fant seg selv i niende klasse, i forbindelse med kreativ skriving.

– Det var da jeg slo meg til ro med det, og det var da jeg fortalte det til de fleste.

Ved skolen sin er hun leder i klubben Gay-Straight Alliance. Det har lært henne planlegging og viktigheten av å være fleksibel.

– Det kan hende du organiserer et møte med én spesiell person i tankene, men så kommer ikke vedkommende, og du kan ikke la det opprøre deg. De fleste i Gay-Straight Alliance har depresjon eller mye å takle på hjemmebane, og det kan jeg forstå.

