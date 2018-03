President Donald Trump sparker ministeren for saker angående krigsveteraner, David Shulkin. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB scanpix

Trump sparker minister

Publisert: 29.03.18 00:17 Oppdatert: 29.03.18 00:41

USAs president har sparket ministeren for krigsveteran-saker, David Shulkin.

– Jeg er takknemlig for innsatsen David Shulkins har gjort for landet vårt og våre FANTASTISKE VETERANER, tvitrer Trump onsdag kveld.

– Jeg er stolt av å kunngjøre at jeg vil nominere den høyt respekterte admiralen Ronny L. Jackson som ny minister for saker angående krigsveteraner. I mellomtiden vil Robert Wilkie være konstituert minister, skriver Trump. Jackson er for tiden Trumps lege i Det hvite hus.

Fakta Fakta om oppsigelser i Trump-apparatet En rekke ledende rådgivere og ansatte i apparatet rundt president Donald Trump har sluttet eller fått sparken siden innsettelsen 20. januar 2017. * David Shulkin, minister for saker angående krigsveteraner. Ute etter ett år og én måned. * H.R. McMaster, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter ett år og én måned. * John Dowd, Trumps personlige advokat. Ute etter ni måneder. * Rex Tillerson, utenriksminister. Ute etter ett år og to måneder. * John McEntee, Trumps personlige assistent og rådgiver. Ute etter ett år og to måneder. * Gary Cohn, øverste økonomiske rådgiver og direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC). Ute etter knappe ett år og to måneder. * Hope Hicks, Trumps fjerde kommunikasjonssjef. Ute etter seks måneder. Hun var direktør for strategisk kommunikasjon i åtte måneder før det. * David Sorensen, taleskriver. Ute etter knappe ti måneder. * Rob Porter, stabssekretær. Ute etter ett år. * Tom Price, helseminister. Ute etter åtte måneder. * Stephen K. Bannon, sjefstrateg. Ute etter snaut sju måneder. * Sebastian Gorka, sikkerhetsrådgiver. Ute etter sju måneder. * Michael Short, assisterende pressetalsmann. Ute etter seks måneder. * Anthony Scaramucci, kommunikasjonsdirektør. Ute etter halvannen uke. * Reince Priebus, stabssjef. Ute etter seks måneder. * Sean Spicer, pressesekretær og kommunikasjonsdirektør. Ute etter seks måneder. * Mark Corallo, talsperson for det juridiske teamet som representerer Trump i Russland-etterforskningen. Ute et halvt år etter innsettelsen. * Walter Shaub, leder for regjeringens etiske råd. Ute etter seks måneder. * K.T. McFarland, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter fire måneder. * Mike Dubke, kommunikasjonsdirektør. Ute etter tre måneder. * James Comey, FBI-sjef, ute etter drøye tre måneder. Ble ansatt av tidligere president Barack Obama i 2013. * Katie Walsh, visestabssjef. Ute etter to måneder. * Michael T. Flynn, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter tre uker. * Sally Yates, fungerende justisminister. Ute etter ti dager. (Kilder: New York Times, AP, DPA)

Shulkins fremtid i Trump-administrasjonen ble satt i tvil etter fremleggingen av en intern rapport som viser at ministeren blant annet skal ha tatt imot gaver i form av billetter til tennisturneringen Wimbledon.

Ifølge Ritzau kommer det også fram at Shulkins ansatte har forfalsket parpirer som rettferdiggjør at ministeren tok med kona på en reise i Europa på skattebetalernes regning.

Shulkin har vært den første ikke-veteranen som leder departementet. Da han ble valgt inn i februar i fjor, ble han omtalt for å ha en mer moderat tilnærming for departementet enn hva Trump foreslo under valgkampen.