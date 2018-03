Tusener av franskmenn deltok i en marsj for å minnes en 85 år gammel jødisk kvinne som ble drept i sin leilighet i helgen. Antisemittisme dreper, står det på plakaten. Foto: Thibault Camus / AP / NTB scanpix

Tusener av parisere mintes drept jødisk kvinne

NTB

Publisert: 28.03.18 23:54

Flere tusen mennesker gikk onsdag i en stille marsj gjennom Paris for å minnes en jødisk kvinne som ble drept i det som trolig var et antisemittisk angrep.

Flere ministre og partiledere deltok i markeringen for 85 år gamle Mireille Knoll, som under andre verdenskrig overlevde holocaust ved å flykte utenlands. Hennes forbrente lik ble funnet i hjemmet hennes i Paris sist helg.

Høyrepopulistiske Nasjonal Fronts leder Marine Le Pen møtte opp selv om hun på forhånd ble bedt av Frankrikes jødiske organisasjon CRIF, som arrangerte marsjen, om å holde seg unna. Hun ble møtt av høylytt buing da hun kom.

– Jeg har rett til å være her, sa hun til pressen idet hun insisterte på at hennes parti har bekjempet antisemittisme i årevis mens hun har ledet partiet. Nasjonal front ble stiftet av hennes far, som var kjent for å mene at holocaust aldri fant sted.

Også venstrelederen Jean-Luc Melenchon nektet å respektere en oppfordring om å holde seg unna, og også han ble møtt av buing da han ankom markeringen. Melenchon og Le Pen forlot marsjen etter kort tid.

– Jeg gjorde det veldig klart. Jeg forklarte at det høye antall antisemitter både på ytre venstre og ytre høyre fløy gjorde disse partiene uakseptable, sa CRIFs leder Francis Kalifat.

