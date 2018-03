UVITENDE: Sergei Skripal og datteren Julia visste lite om hva som ventet dem da dette bilde ble tatt. Her sammen på en pub før giftangrepet tok sted. Foto: REX

Niesen til Skripal: Moren hans vet fortsatt ikke om angrepet

Publisert: 28.03.18 16:55 Oppdatert: 28.03.18 17:35

I et intervju med BBC hevder Viktoria Skripal, niesen til den tidligere russiske spionen Sergei Skripal, at moren fortsatt ikke vet om giftangrepet som sønnen og barnebarnet Julia Skripal har blitt utsatt for.

Den russiske eks-spionen og hans datter Julia ble 4. mars funnet bevisstløs på et kjøpesenter i Salisbury i England. De ble forgiftet med nervegift og forsøkt drept , ifølge britisk kontraterrorpoliti. Tilstanden deres er fortsatt kritisk .

I et intervju med BBC forteller niesen Viktoria Skripal at moren til Sergei fortsatt ikke vet om hendelsen.

– Første prioritet var å skjerme bestemoren vår fra å høre om det som hadde skjedd, sier hun.

Hun forteller videre at hun ikke tror sjansene for at onkelen og kusinen hennes overlever er særlig store.

– Jeg sitter med 1 % håp. Det som forårsaket tilstanden de nå befinner seg i, har gitt dem små sjanser for å overleve. De kommer til å bli invalide resten av livet.

– Som voksen, tror vi ikke på mirakler. Til tross for det, klarer jeg ikke å la være å fortsatt håpe på at det ikke er de som ligger på sykehuset.

Hun sier selv at hun ikke har noen anelse om hvem som står bak angrepet.

– Storbritannia hevder det er Russland som står bak, og Russland hevder det er Storbritannia. Jeg aner ikke hvem som snakker sant og jeg ønsker ikke å spekulere i det.

Utviser diplomater på begge sider

Giftangrepet har skapt store reaksjoner internasjonalt, og ført til at hele 19 land, deriblant Norge, har valgt å utvise russiske diplomater.

Storbritannia var først ute med å utviste 23 russiske diplomater som følge av angrepet de mener Russland står bak, og britiske myndigheter gikk forrige torsdag ut og oppfordret andre EU-land til å gjøre det samme.

Russland sa onsdag at de vil svare med samme mynt og lover reaksjoner på diplomatutvisningene fra en rekke land, inkludert Norge.

– Russland vil utvilsomt, slik det er vanlig i diplomatisk praksis, reagere på en måte som speiler dette, og utvise samme antall diplomater, sier Valentina Mavienko, talsperson for overhuset i det russiske parlamentet, til det russiske nyhetsbyrået RIA.

NATO utviste også syv diplomater fra Russlands delegasjon til NATO tirsdag.

Nato-president Jens Stoltenberg påpeker at selv om giftangrepet i Salisbury var den utløsende årsaken til utvisningen, så er sanksjon en reaksjon på en rekke alvorlige hendelser fra Russland, inkludert destabiliseringen av østlige deler av Ukraina, cyperangrep og opprustning av militærutstyr.

Russland mener Storbritannia står bak

Ifølge en pressemelding fra landets utenriksdepartement onsdag, antyder Russland at Storbritannia er ansvarlig for angrepet på Skripal og datteren.

De hevder at Storbritannia ikke er interessert i å finne ut hva som egentlig har skjedd, og at de fortsatt ikke har sett noen beviser som tyder på at Russland står bak angrepet, slik de har bedt om.

«Hvis vi ikke mottar bevis på det motsatte, kommer vi til å se på hendelsen som et drapsforsøk mot russiske statsborgere, og som en del av en storslått politisk provokasjon. Vi understreker at det er og forblir Storbritannias ansvar å finne ut hvem som står bak», skriver de.