Hellas kjemper mot skogbrannene for femte dag på rad

Flere enn 1000 innbyggere er evakuert med ferge fra øya Evvia på grunn av branner som har kommet ut av kontroll. Nå vil flere land hjelpe Hellas i redningsaksjonen.

Publisert: Nå nettopp

Nesten 500 brannmannskaper jobbet for å bekjempe den voldsomme brannen på Evvia, den nest største øya i Hellas. Men de ble omringet av flammer og måtte selv evakuere, skriver den greske avisen Kathimerini.

Det jobbes også hardt for å bekjempe brannen i Attica. For øyeblikket ser det overkommelig ut, men det kan raskt komme ut av kontroll igjen, dersom vinden blir mer intens samtidig som temperaturene stiger, skriver avisen.

Mange ble i går kveld evakuert fra landsbyen Limni på øya Evvia. Foto: NIKOLAS ECONOMOU

Også i området Ilia, Vest i Hellas, er det alvorlige branner og landsbyen Achladine er evakuert. Greske medier melder om at det har kommet tragiske meldinger fra Nemuta, der hus og eiendommer brenner, og mennesker er blitt fanget av flammene.

Ifølge minister for samfunnsberedskap Nikos Hardalias har nødetatene vært nødt til å håndtere 55 branner samtidig i hele landet.

Statsminister Kyriakos Mitsotakis har omtalt det som «en marerittsommer» og sier første prioritet er å redde liv.

Tolv land bistår

Flere skogbranner herjer for femte dag på rad og flere land sender nå over mannskaper og utstyr for å bistå det greske brannvesenet.

Fra England meldes det på Twitter at landet er klare til på bistå Hellas med brannmannskaper for å bekjempe den vanskelige situasjonen.

Minister for samfunnssikkerhet Nikos Hardalias har opplyst at en rekke brannmannskaper fra andre land har, gjennom EU-samarbeidet, kommet til Hellas for å bidra i kampen mot skogbrannene, skriver det greske nyhetsnettstedet Newpost.

Frankrike: 80 brannkonstabler og fire fly.

USA: Ett fly.

Kypros: 40 brannkonstabler og to fly.

Kroatia: Ett fly.

Ukraina: 100 brannkonstabler.

Israel: 16 brannkonstabler.

Sverige: To fly.

Romania: 112 brannkonstabler og 23 kjøretøy.

Sveits: Tre helikoptre.

Polen: 143 brannkonstabler, 56 kjøretøy.

Egypt: To helikoptre.

Spania: To fly.

Hetebølge i hele Hellas

De siste dagene har det vært hetebølge i store deler av Hellas med oppimot 45 grader, som gjør det til den verste hetebølgen på 30 år. Det har ført til store branner i landet og minst 32 landsbyer og lokalsamfunn er evakuert.

Hetebølgen som herjer i landet, har kommet fra Afrika og har dominert det sentrale og østlige Middelhavet, Italia, Balkan, Kypros og Tyrkia og hele Hellas.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har Hellas vært preget av over 400 skogbranner de siste 24 timene. Også den historiske OL-byen Olympia trues av flammene.

forrige







fullskjerm neste HETEBØLGE: Hetebølgen i Hellas har ført til mange store branner i landet. 1 av 5 Foto: SOTIRIS DIMITROPOULOS / Eurokinissi

Hetebølgen som nå herjer i landet er ikke sommerens første, men den som var i juni var langt fra like alvorlig som denne.

– Forskjellen på hetebølgen som kommer nå er at den vil være både varmere og vare mye lenger enn før. Det er alvorlig, sa meteorolog Charalampos Sarchosidis til VG i slutten av juli år.