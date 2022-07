Hetebølgen: Flere byer i Hellas evakueres

Skogbranner herjer i flere byer i Hellas. Innbyggerne evakueres, mens noen av hjemmene slukes av flammer.

CNN melder tirsdag kveld om brann i Drafi, Anthousa, Dioni og Dasamari.

Klokken 17.19 lokal tid kom de første meldingene om at husene i Drafi ble slukt av flammer. Klokken 20.00 skal innbyggerne i de resterende tre byene ha fått ordre av nødetater om å evakuere umiddelbart.

SORT RØYK: Tirsdag stiger røyken fra skogbrannen på Mount Penteli i Athen, Hellas.

Innbyggere i nærliggende områder har fått beskjed om å være klare for evakuering dersom en ordre skulle komme, ifølge Reuters.

Minst to steder i utkanten av Athen skal være evakuert etter en kraftig skogbrann på Mount Penteli tirsdag. Det melder Reuters.

Det skal ha blitt observert mye røyk over Penteli-området hvor skogbrannen skal ha brutt ut.

BRANNMANN: Brannpersonell jobber hardt for å få kontroll på brannen på Mount Penteli.

Ifølge Reuters skal 78 brannmenn bistå med 22 brannbiler og 16 brannfly og helikoptre for å få kontroll på brannen. All trafikk som fører inn til Penteli skal være stanset.

EVAKUERES: Brannpersonell evakuerer en eldre kvinne fra hjemmet hennes i Penteli tirsdag.

Ifølge den greske avisen ANA-MPA News skal et barnesykehus i nærheten av Penteli blitt evakuert. Det skal være snakk om 36 barn og 19 ansatte.

– Det har skjedd før

Kristin Hoem Ovesen som er på ferie i Athen i Khalandri med en venninne. Tirsdag kveld er det fint og rolig der de er, men at de har både sett og luktet røyken. Foreløpig velger de likevel å bli værende i byen.

PÅ FERIE: Til tross for skogbrannene får Kristin Hoem Ovesen kost seg på ferie i Hellas.

– I området vi er i er det ikke fare for brann akkurat nå fordi vinden blåser vekk fra oss og inn mot brannen.

Ovesen forteller at lokale innbyggere de har vært i kontakt med har virket ganske rolige, og dette har bidratt til at de har valgt å bli i Athen.

RØYK: Røyken legger seg over områdene i Athen hvor det brenner.

– De som jobber her har fortalt oss at det har skjedd før og at de er ikke så stresset. Men det er en ganske stor brann og folk blir evakuert. Vi ble litt stresset når advarslene kom, men selv om vi befinner oss ganske nære brannen, er folk ganske rolige.

Hun legger til at det til å begynne med var vanskelig å forstå hvor alvorlig situasjonen var.

FÅR BLI: Mens Ovesen og vennene hennes får bli i Khalandri i Athen, må man andre plasser evakuere.

Videre sier Ovesen til VG at nødetatene i Hellas har veldig gode rutiner på å formidle informasjon.

– Om du er lokal eller turist får du uansett en tydelig melding på mobilen om at du må evakuere med en gang hvis du befinner deg enkelte plasser, avslutter hun.

KJEMPER: En brannmann forsøker å slukke flammene ved et hus med en vannslange.

Skogbranner har vært et problem i Hellas lenge, og for senest to uker siden var det en som truet en av Hellas’ største olivenlunder, Amfissa.

Også i fjor gjorde skogbranner store skader i Hellas da landet opplevde sin verste hetebølge på 30 år. Da skal omtrent 121.000 hektar med busker og skog ha brent, skriver Reuters.