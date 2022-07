Norsk diplomat i Russland: − Jeg hater russere

En video av en norsk diplomat på et hotell i Murmansk spres nå på nettet. Diplomaten er tydelig irritert og skjeller ut de ansatte. UD beklager hendelsen på det sterkeste.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den norske diplomaten står ved skranken på et hotell i Murmansk. Det er tydelig at hun ikke er fornøyd med at hun må vente på at rommet hennes skal vaskes.

– Jeg venter ikke ett minutt. Det er sent allerede, sier hun og fortsetter:

– Hvor rent er egentlig det rommet? Jeg er vant til å vaske, jeg er fra Skandinavia. Ikke som en russisk dame som bare vasker sånn, sier hun og stryker den ene hånden lett over benken for å illustrere.

Man kan ikke høre på videoen om de hotellansatte svarer diplomaten.

– Jeg hater russere, fortsetter hun, før hun sier:

– Dere bare fucker opp alt. Dette hotellet er en skam og alle dere er en skam.

Russland reagerer

Utenriksdepartementet i Russland reagerer sterkt på hendelsen.

– Nå jobber det russiske utenriksdepartementet med å finnet ut hvordan vi skal svare på denne opprørende oppførselen av hat, nasjonalisme og fremmedfrykt, skriver Maria Zakharova som er talsperson for russisk UD på sin Telegram.

Norsk UD beklager

«Utenriksdepartementet beklager sterkt denne hendelsen.»

Det skriver kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet i Norge Tuva Raanes Bogsnes i en e-post til VG.

Hun bekrefter til VG at videoen viser en norsk diplomat i Russland, og at hendelsen skjedde tidligere i sommer.

«Uttalelsene reflekterer på ingen måte norsk politikk eller norske holdninger overfor Russland og russere», skriver hun videre.

Bogsnes opplyser om at det UD som uttaler seg i saken, ikke diplomaten det gjelder.

Hendelsen omtales fredag kveld bredt i russiske medier.

UD vil ikke bekrefte om russisk politi har satt i gang etterforskning av hendelsen, men skriver at saken blir fulgt opp internt i departementet.

VG har bedt UD om å videreformidle en forespørsel til diplomaten, men det har de ikke svart på om de vil gjøre.

VG har også forsøkt å kontakte diplomaten det gjelder via e-post og i sosiale medier, men har foreløpig ikke fått svar. VG har i tillegg kontaktet det aktuelle hotellet, uten å få en kommentar om hendelsen.