– Slutten på håpet om et demokratisk system i Midtøsten

En folkeavstemning i Tunisia har gitt presidenten utvidet makt. Dette til tross for lav valgdeltakelse og kasting av eget parlament.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er slutten på håpet om et demokratisk system i Midtøsten, sier Hilde Henriksen Waage, som er Midtøsten-ekspert og professor i historie ved universitet i Oslo.

På mandag ble det gjennom en folkeavstemning godkjent en ny grunnlov i Tunisia.

Kun 27,5 prosent deltok i avstemningen, men av disse stemte 92,3 % for den nye grunnloven, ifølge statistikkbyrået Sigma Conseil, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Nå har presidenten, med ganske lav oppslutning, gjennomført et valg som gir han makt til å sitte i fem pluss fem år. Om presidenten selv definerer situasjonen i Tunisia som en krisesituasjon kan han få uinnskrenket makt, sier Waage.

HABIB BOURGUIDA AVENUE: Tunisias president Kais Saied feirer etter «valgseieren».

I 2021 suspenderte president Kais Saied parlamentet og ga statsministeren sparken, men nektet selv for at dette var et kupp. I mars gikk Saied så langt som å oppløse parlamentet.

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Kjetil Selvik, sier at det virket som Saied hadde støtte blant folket, til tross for oppløsningen av parlamentet.

– Det er oppsiktsvekkende få som har deltatt i valget. Saied virket veldig populær da han ble valgt i 2019. Han sa at parlamentet var blitt for korrupt og ineffektivt, og ville rydde opp i «kaoset» etter revolusjonen.

«Siste spikeren i likkisten»

Waage sier at dette var den «siste spikeren i likkisten» for demokrati i Tunisia og Midtøsten.

– I alle andre land har utviklingen gått fra vondt til verre. I Tunisia har man de siste ti årene klart å stable på plass et veldig skjørt demokrati.

SKEPTISK: Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage tror den nye grunnloven kan føre til et mer totalitært regime i Tunisia.

Dette demokratiarbeidet ble belønnet med Nobels Fredspris i 2015.

Selvik ser derimot ikke like dystert på Tunisias fremtidsutsikter.

– Dette er utvilsomt et tilbakeslag for demokratiet i Tunisia, men Tunisia har fortsatt et veldig sterkt sivilsamfunn som vet hva de vil og har rett på. Demokratisering kan gå i bølger.

«Slutten på den arabiske våren»

Mange ser på Saieds trekk som slutten på den arabiske våren, skriver The Guardian.

Dette er Waage enig i. Hun forteller at en spesiell hendelse i Tunisia i desember 2010, ble starten på den lange rekken med protester mot autoritære regimer i Midtøsten.

– Opprøret startet med at en ung grønnsakhandler satt fyr på seg selv fordi han fikk så dårlig betalt. Dette var den berømte dråpen som gjorde at opprør spredte seg over hele Midtøsten.

«ET TILBAKESLAG FOR DEMOKRATIET»: Seniorforsker ved NUPI, Kjetil Selvik, tror Tunisia har et sterkt sivilsamfunn som vet hva de vil og har rett på.

Selvik forteller at diktaturet som var før 2011 var «et sterkt presidentsystem, men også en stat som styrte gjennom etterretning, politi og ingen ytringsfrihet.»

– Det er ingenting som tyder på at Saied skal tilbake til dette, men grunnloven han har innført gjør det lettere å gå tilbake til et slikt styre, om han eller andre ønsker det.

1 / 3 Libya 2011: I Libya prøvde opprørere å styrte regimet og lederen Muammar al-Gaddafi. Gaddafi ble drept i et attentat i 2011. EGYPT 2011: I Egypt var det rettet store protester mot president Hosni Mubarak, som hadde styrt landet siden 2011. Opprøret endte med Mubaraks avgang. JEMEN 2011: Den arabiske våren nådde også Jemen, hvor det var store protester mot landets regjering. forrige neste fullskjerm Libya 2011: I Libya prøvde opprørere å styrte regimet og lederen Muammar al-Gaddafi. Gaddafi ble drept i et attentat i 2011.

I 2014 fikk Tunisia en ny grunnlov, med makten fordelt mellom både president, statsminister og nasjonalforsamling.

– Det var uklart hvem som skulle ha makten. De presidentene som har vært, har prøvd å utvide makten sin på bekostning av statsministerne, sier Selvik.

Blandet begeistring hos folket

Opposisjonspartier boikottet folkeavstemningen og anklaget Saied for et kupp, og sa at den nye grunnloven varsler om et skritt tilbake mot et mer autoritært styre.

Etter offentliggjøringen av valgresultatet strømmet hundrevis av Saieds støttespillere ut i gatene for å feire.

Saieds grep mot parlamentet har nemlig vært veldig populære blant mange tunisiere.

– Valget er delvis en seier for Saied, men oppslutningen tyder på at det er mindre begeistring, sier Selvik.

Waage sier at den lave valgdeltagelsen tyder på at de fleste tunisiere har blitt «trøtte og leie».

– Presidenten ble valgt i 2019 med et stort flertall, men Tunisia har slitt veldig med økonomi, arbeidsledighet og dårlige fremtidsutsikter for ungdom. Tunisia er også er land som har sendt mange fremmedkrigere til land som Irak. De har også hatt terror mot turistmål, som har rammet turismen i landet.

