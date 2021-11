PRESIDENT: Volodymyr Zelenskyj.

Ukrainas president hevder Russland er involvert i kuppforsøk mot ham

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier fredag formiddag at han har etterretning som tilsier at Russland er involvert i statskupp som skal skje i starten av desember.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Presidenten hevder hans etterretning sitter på lydopptak der det blir snakket om et kupp.

– Vi har utfordringer ikke bare fra Russland og en mulig eskalering av konflikten med dem - vi har også store interne utfordringer. Jeg har mottatt informasjon om at et kupp vil skje i landet 1 . til 2. desember, sier Zelenskyj på en pressekonferanse fredag.

– Vi forstår hva folk fra Ukraina snakker om med folk fra Russland, sier han videre.

Ukrainsk etterretningstjeneste jobber nå for å finne ut om denne informasjonen stemmer og det faktisk er et nærstående kuppforsøk mot presidenten.

Zelenskyj sier også at han ikke kommer til å flykte fra landet.

Store russiske militærstyrker

Russland har den siste tiden flyttet store tropper til den ukrainske grensen. Ifølge ukrainsk etterretning skal det være snakk om nesten 100.000 soldater. Onsdag gjennomførte Russland militære øvelser i Svartehavet, sør for Ukraina.

USA og Nato har uttalt seg kritisk til styrkeoppbygningen. De frykter at president Vladimir Putin planlegger å okkuperer nye områder i Ukraina, i tillegg til Krim-halvøyen, som Russland annekterte i 2014.

Siden den gang har ukrainske regjeringsstyrker ligget i krig med russiskstøttede opprørere i Donetsk og Lugansk øst i Ukraina.

SOLDAT: En ukrainsk soldat i en skyttergrav ved frontlinjen mot de russiskstøttede separistene i Donetsk.

Ukraina er naturlig nok derfor urolige over de store, russiske militærstyrkene som nå er utplassert langs grensen. Torsdag kom deres utenriksminister Dmytro Kuleba med en klar advarsel om at Russland ved et angrep på hans land vil pådra seg «store politiske, økonomiske og menneskelige tap».

Hevder de har kontroll

Om Putin faktisk har planer om å angripe landet, eller om han har andre intensjoner med troppeforflytningen er det få som våger si noe sikkert om. Heller ikke Kuleba forsøkte seg på det torsdag:

– Vi prøver ikke å gjette på hva som foregår i Putins hode, men vi jobber for å gi ham en klar forståelse av at et angrep på Ukraina vil bli så kostbart at det er bedre å la være, sa han, ifølge Reuters.

Fredag sier president Zelenskyj at Ukraina er «fullstendig forberedt» på en eskalering av konflikten med Russland og at de har «full kontroll» med sine grenser, skriver AFP.

