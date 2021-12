SKJUL: Hamid forteller at han nå må leve i skjul i frykt for å bli oppdaget av Taliban.

Frykter for livet etter norsk avgjørelse: − De har sviktet oss

BEIRUT (VG) Ansatte som jobbet for det norske forsvaret i Afghanistan, frykter for livet. «Hamid» tror han ville vært i sikkerhet hvis han hadde jobbet for svenskene.

– Norske myndigheter er veldig onde og uansvarlige. De sviktet oss og leker med livene våre, skriver «Hamid» til VG.

Månedene etter at Taliban tok over makten i Afghanistan, har vært emosjonelt turbulent for ham.

Det hele startet i slutten av august da norske myndigheter sendte ham en melding på WhatsApp.

«Vi er fra norske myndigheter og vi ønsker å bringe deg og din familie til Norge», sto det i meldingen.

Han og familien ble lettet da de mottok beskjeden 26. august i år, for de fryktet for livet.

Da hadde det gått to uker siden Taliban hadde inntatt hovedstaden, og blant de tidligere ansatte for det norske forsvaret gikk ryktene om at Taliban jaget ned dem som hadde samarbeidet med Vesten.

I flere år hadde han og flere andre tidligere ansatte prøvd å komme seg til Norge, men norske myndigheter hadde sagt nei, gang på gang.

Så kom endelig meldingen om at de skulle få hjelp til å komme seg til Norge. Noen få timer med lettelse fulgte, før norske myndigheter kom med en kontrabeskjed: De kunne ikke hjelpe dem likevel.

Håpet «Hamid» og familien hadde fått, ble knust.

SKUFFET: De tidligere lokale ansatte i Afghanistan er skuffet over at Norge ikke har tatt hånd om dem under den vanskelige situasjonen i Afghanistan. Hamid står helt til høyre i bildet.

Fornyet håp

En drøy måned senere, i starten av oktober i år, fikk «Hamid» et nytt håp.

Da møtte VG «Hamid» og familien i et lite murhus i Afghanistan, og Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet uttalte at de jobbet med en ny ordning.

Nå trodde han og de andre tidligere forsvarsansatte i Afghanistan at de kanskje kunne få mulighet til å komme til Norge likevel.

Men siden har det vært stille.

«Hamid» forteller til VG at han frykter for livet og for hva Taliban vil kunne gjøre med ham og familien.

Han mener at jo lenger de er i landet, jo større er risikoen for dem, ettersom han har jobbet for norske myndigheter.

Taliban har drept eller bortført over 100 tidligere politi- og etterretningsoffiserer siden de tok makten, ifølge en ny rapport fra Human Rights Watch.

TALIBAN: Soldater fra Taliban på patrulje i Kabuls gater i september.

– Det er veldig uheldig at vi jobbet for det norske forsvaret. Hadde vi jobbet for land som Sverige eller Tyskland, ville vi vært i sikkerhet nå, skriver «Hamid» til VG.

Han viser til at 160 afghanske statsborgere ble evakuert ut av Afghanistan i november. Det var afghanere som hadde jobbet for svenske myndigheter i landet.

«Hamid» er spesielt frustrert over at han ikke er blitt kontaktet eller fått noe informasjon fra norske myndigheter etter kontakten i august.

– Hver eneste dag sjekker jeg telefonen og e-postinnboksen, men de har fortsatt ikke svart oss.

Mellom 2006 og 2014 var norske soldater stasjonert i Mazar-e-Sharif nord i Afghanistan, med utgangspunkt i «Nidaros-leiren». Nå er den forlatt og overtatt av Taliban.

Her jobbet «Hamid» fra 2011 til 2014 som vaskehjelp og vaktmester, og bidro også som tolk når det var behov. VG kjenner Hamids identitet og har sett dokumentasjon på at han har jobbet for Forsvaret.

Se video: Da VG traff «Hamid» i Afghanistan i september viste han frem tekstmeldingen han fikk fra norske myndigheter:

Vil ikke kommentere

VG har forelagt kritikken fra «Hamid» til den nye forsvarsministeren, Odd Roger Enoksen, samt spørsmål om hvorfor Norge ikke har evakuert tidligere ansatte, slik Sverige har gjort.

Enoksen ønsker ikke å svare på de konkrete spørsmålene, men sender via kommunikasjonsenheten følgende uttalelse:

«Etter at evakueringen ble avsluttet, samarbeider Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet nå om en ny søknadsordning for tidligere lokalt ansatte i Forsvaret i Afghanistan.

Det er Justisdepartementet som har ansvaret for dette. Informasjon om den nye søknadsordningen, hertil hvilke vilkår som blir gjeldende, vil bli publisert på vanlig måte på de relevante myndigheters hjemmesider når dette er klart.».

Hverken Justisdepartementet eller den nybakte justisministeren Emilie Enger Mehl ønsker å kommentere saken.

Rødt angriper Støre-regjeringen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er sterkt kritisk til behandlingen av de tidligere forsvarsansatte, og at de ikke er blitt kontaktet ennå.

– For hver dag Støre-regjeringen somler, risikerer flere å bli fengslet, torturert eller drept fordi de jobbet for den norske staten, skriver Moxnes til VG.

– Sviket mot de tidligere forsvarsansatte er nok et eksempel på hvordan norske regjeringer går til krig for USA og NATO med løfter om demokrati og menneskerettigheter, og så løper fra ansvaret og overlater ofrene til seg selv når krigseventyret rakner.

Rødt-lederen påpeker at det er gått flere måneder siden de tidligere forsvarsansatte tryglet om å komme seg til Norge. Dette skjedde allerede før Taliban tok over, og på et tidspunkt da sikkerhetssituasjonen var mye mer oversiktlig.

– Vi vet at mange av disse menneskene fortsatt kan reddes, men det haster. Da kan ikke Støre bruke den forrige regjeringens svik som unnskyldning for å ikke gjøre noe.

– Politikerne fra Frp til SV tok ikke selv noen risiko da de bevilget penger til norsk deltagelse i Afghanistan-krigen, men de kan ikke løpe fra sin del av ansvaret for det katastrofale resultatet av krigen: over 170 000 drepte, millioner av skadde og fordrevne og ikke minst de som nå forsøker å komme seg i sikkerhet fra Taliban.

Jonas Gahr Støre er blitt forelagt kritikken fra Moxnes, men ønsker ikke å kommentere.

Når «Hamid» får vite at norske myndigheter ikke vil svare når en løsning kan være på plass, responderer han slik:

– Jeg skjønner ikke hva som foregår, de gjør livet vårt vanskelig. Hadde de rikgt oss ville de vist at situasjonen vår er vanskelig og de ville jobbet like raskt som andre land, skriver han.

PS: Utenriksdepartementet, Utlendingsdirektoratet og Forsvarsdepartementet ønsket i oktober ikke å svare på spørsmål om den konkrete saken til «Hamid», og sier de «hverken kan bekrefte eller avkrefte» om han ble kontaktet av dem.

Det blir blant annet vist til taushetsplikten, til tross for at «Hamid» har sendt inn et skriftlig skjema som løfter taushetsplikten for å kunne gi VG innsyn i saken sin.