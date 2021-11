HENTES HJEM: Dette barnet er nå hentet ut fra Syria i en hemmelig operasjon, og er på vei mot Norge.

Norge henter hjem barn av IS-medlem fra Syria

Under en hemmelig operasjon i Syria, har det norske Forsvaret og UD hentet ut et foreldreløst barn fra en IS-leir. Barnet, som er under skolealder, er på vei mot Norge via Irak.

Av Nilas Johnsen

Repatrieringen, som det heter når en norsk statsborger hentes hjem på denne måten, ble gjennomført mandag klokken 12.30 norsk tid i byen Qamishli, i Rojava i Nord-Syria, får VG opplyst av kilder i Syria.

VG har vært med kjent operasjonen, men har ikke omtalt den tidligere av sikkerhetshensyn.

Nå er barnet overført fra kurdiske selvstyremyndigheter i Rojava i Nord-Syria, til norsk personell fra UD og hemmelig personell fra Forsvaret. Også E-tjenesten har bistått i hjemhentingen.

Barnet og den norske delegasjonen krysset grensen fra Syria til Nord-Irak klokken 14.30 norsk tid, får VG opplyst.

Ifølge VGs opplysninger dreier det seg om et lite barn, som er barnet til et norsk IS-medlem, og dermed har krav på norsk statsborgerskap.

Grunnet sakens sensitive karakter har repatrieringen vært underlagt streng hemmelighet. VG kjenner barnets identitet, alder og kjønn. Barnet er født i Syria, og er under skolealder.

Barnets far var norsk, får VG bekreftet. Det betyr at dette er en annen type sak for UD enn sakene til de fire norske IS-kvinnene som norske myndigheter er kjent med, som har til sammen fire barn.

BEKREFTER: Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Utenriksministeren bekrefter

– Jeg er glad for å bekrefte at norske myndigheter er i ferd med å hente et foreldreløst barn som har oppholdt seg i en leir i Syria. Barnet hadde norsk far. Far-barn-relasjonen er etablert gjennom DNA og barnet vurderes derfor som norsk statsborger, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt til VG.

Barnet er under skolealder og skal til Norge, legger hun til. Huitfeldt forklarer at norske myndigheter ble kjent med saken i løpet av våren i år, og arbeidet med denne saken har vært høyt prioritert siden da

– Utover dette kommer vi ikke til å gi ytterligere informasjon om barnet eller om reisen til Norge. Årsaken til det er at vi ikke ønsker å bidra til identifisering av barnet, legger hun til.

LITE BARN: Barnet er under skolealder og født i Syria, men har krav på norsk statsborgerskap gjennom et forelder. Foran i bildet står de kurdiske selvstyremyndighetenes utenrikspolitiske talsmann, Dr. Abdulkarim Omar.

– Jeg ber alle om å respektere at barnet skal skjermes, at det ikke identifiseres og at det skal få komme til Norge med størst mulig ro rundt seg. Det gir det beste grunnlaget for å forme sitt eget liv her, sier Huitfeldt.

I Norge vil barnet få den oppfølgingen og omsorgen det trenger, og den bistanden som måtte være nødvendig fra barnevernet og eventuelt andre myndigheter, sier Huitfeldt.

– Jeg vil takke gode stedlige samarbeidspartnere i Syria og Irak. Utenriksdepartementet leder arbeidet med saken, og jeg takker Forsvaret og særlig etterretningstjenesten for samarbeidet. Mange offentlige myndigheter bidrar, og vi i Utenriksdepartementet er takknemlige for det gode samarbeidet, sier utenriksministeren.

Huitfeldt understreker til VG at UD ikke har informasjon om at det skal være flere foreldreløse, antatt norske barn i leirer i Syria.

– Saker som gjelder foreldreløse barn vil vi uansett ikke kommentere offentlig, sier hun.

Hentet hjem foreldreløse barn

Dette blir den tredje repatrieringen som norsk UD gjennomfører fra leirene i de kurdiskkontrollerte områdene i Syria.

Den 3. juni 2019 kunne VG skrive at en delegasjon fra Utenriksdepartementet var på plass i Syria, og fikk overlevert de fem barna til en savnet norsk IS-kvinne.

Senere samme dag kom bekreftelsen på at den foreldreløse barneflokken var blitt fløyet ut via Irak.

VG fikk bekreftet fra Forsvaret at de hadde deltatt i operasjonen, som også var underlagt streng hemmelighet. Den gangen ble barna hentet med et fly, som fløy tur-retur fra Erbil i Nord-Irak til Qamishli i Nord-Syria.

FORSVARET: Her henter personell fra det norske forsvaret hjem et norsk, foreldreløst barn i juni 2019.

IS-kvinne med antatt sykt barn

Den 14. januar 2020 fikk VG første bekreftelse fra UD på at en norsk IS-kvinne ble hentet hjem med to små barn, der det ene barnet var sykt.

I et eksklusivt intervju med VG kunne daværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fortelle at man hadde jobbet med hjemhentingen i flere måneder, og at de kompliserte forhandlingene rundt returen hadde begynt mens regjeringen fortsatt sa utad at det ikke var aktuelt å hente voksne IS-kvinner hjem.

HENTET HJEM: Her hentes en norsk IS-kvinne og hennes to barn hjem til Norge i januar 2020.

Saken var svært omstridt, og Frp gikk raskt ut og tok dissens i regjering. Men kort tid etter valgte partiet å bryte regjeringssamarbeidet, til tross for at Frp-toppene hadde vært informert om hjemhentingen lang tid i forkant.

Kvinnen er senere dømt til tre og et halvt års fengsel for terrordeltagelse, men har anket dommen.

FIRE KVINNER: Øverst til venstre den yngste av kvinnene fra Bærum kjent som «To søstre», hun har ett barn; øverst til høyre en etnisk norsk konvertitt, som ikke har barn; nederst til venstre Aisha Shezadi, som har ett barn; nederst til høyre den eldste av «To søstre», som har to barn.

Har bedt om hjemhenting

I over tusen dager har minst fire norske IS-kvinner, og fire norske barn, blitt holdt internert i leirer med svært høy dødelighet i Syria.

De kurdiske selvstyremyndighetene har gjentatte ganger bedt norske myndigheter om å hente sine statsborgere, men regjeringen har sagt at det ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt.

De kurdiske selvstyremyndighetene har vedtatt at utenlandske IS-kvinner skal utvises, men vedgår at det ikke kan skje uten en avtale med Norge.

Forholdene for barna, og muligheten til å straffeforfølge kvinnene i Norge, brukes som argument for å hente IS-kvinnene og deres barn hjem.

To av de fire, gjenværende norske IS-kvinnene har bedt om såkalt «konsulær bistand» fra norsk UD, men de er foreløpig ikke blitt kontaktet direkte, etter det VG er kjent med.