VOKTER: Moldovske soldater vokter broen over elven Dnestr, som krysser over til landsbyene Dorotcaia og Cosnita ved Transnistria 7. mars.

Økt spenning i Transnistria: Kampberedskap og rødt nivå

Moldova trapper opp sikkerheten etter eksplosjoner og sabotasjeaksjoner i Transnistria. De russiske soldatene i utbryterregionen skal være i «kampberedskap».

Publisert: Nå nettopp

Flere angrep i den prorussiske utbryterrepublikken Transnistria de siste dagene, har fått myndighetene i Moldova på tå hev.

Den ikke anerkjente lilleputtstaten ligger øst i landet, langs grensen mot Ukraina. Siden krigens frembrudd har Moldova fryktet et scenario der Russland tar fullstendig kontroll over Transnistria, for så å potensielt rykke frem i Moldova.

Eksplosjoner og det som ser ut til å være sabotasjeaksjoner bygger opp under uroen:

To radiomaster, som skal ha blitt brukt til å kringkaste russiske sendinger i byen Maiac, ble rammet av eksplosjoner tirsdag. Det ifølge de lokale prorussiske myndighetene, som legger skylden på myndighetene i Kyiv.

Dagen før ble angivelig Transnistrias sikkerhetsdepartement rammet av et granatangrep. Selve bygget fikk skader, men ingen mennesker skal ha blitt såret i angrepet, melder NTB.

De selverklærte myndighetene i Transnistria hevder tirsdag at de oppdaget droner i regionen som var sendt fra Ukraina. De hevder også at skudd ble avfyrt fra ukrainsk territorium mot en et det som skal være et stort russisk våpenlager i regionen, skriver AFP.

Tirsdag sier den amerikanske tenketanken The Institute for the Study of War at Russland gjennomfører såkalte falskt flagg-operasjoner i Transnistria, skriver Sky News

Ukraina mener på sin side at Russlands sikkerhetstjeneste FSB står bak hendelsene i Transnistria, for å skape en unnskyldning for videre militær aktivitet.

Vestlig etterretning advarte i forkant av krigen at Russland forsøkte å gjennomføre falskt flagg-operasjoner i de blant annet de to ukrainske utbryterregionene Luhansk og Donetsk i Ukraina, slik at de hadde påskudd for å angripe Ukraina.

FALT I BAKKEN: Myndighetene i Transnistria delte tirsdag et bilde av radiomastene som skal ha blitt ødelagt under eksplosjoner. GRANATANGREP: Sikkerhetsdepartementet i Tiraspol i Transnistria fikk skader etter det som skal ha vært et granatangrep mandag.

Rødt nivå

Myndighetene i Transnistria har økt beredskapsnivået til rødt og satt ut veisperringer i innfarten til byene.

Tirsdag kveld melder den ukrainske militærledelsen at de russiske styrkene i Transnistria er satt i kampberedskap. Russland har rundt 1500 soldater og militærbase i utbryterstaten. I tillegg skal separatistenes sikkerhetsstyrker ha økt beredskapen.

Ekspert: – Russland ser langsiktig på konflikten

Info Transnistria Transnistria er en del av Moldova, men fungerer som en selvstendig, russiskstøttet utbryterrepublikk, som ikke anerkjennes av noen andre land.

Transnistria oppsto under Sovjetunionens kollaps. Fra 1990 til 1992 var det krig mellom moldovske styrker og separatister i Transnistria, som var støttet av russiske styrker.

I 1992 ble det erklært våpenhvile. Siden har Transnistria fungert som en selvstendig – men ikke anerkjent – stat, holdt gående av russisk økonomisk støtte og beskyttet av russiske tropper som er plassert i landet. Vis mer

Ukrainske myndigheter avviser at de skal ha noe med angrepene å gjøre, og mener derimot at dette beviser at Russland har planer i området.

– Russland forsøker å destabilisere situasjonen i regionen, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, melder Reuters.

– Russland vil vise Moldova hva som vil skje hvis landet fortsetter å støtte Ukraina, legger han til.

Ber folk bevare roen

Moldovas president Maia Sandu tolker hendelsene som et forsøk på å øke spenningsnivået i regionen.

– Vi oppfordrer innbyggerne til å bevare roen og føle seg trygge, sa Sandu etter et møte i landets sikkerhetsråd tirsdag.

På samme tid øker myndighetene patruljering og kontroller av kjøretøy nær Transnistria, og de trapper opp sikkerheten rundt kritisk infrastruktur.

MANER OM FRED: Moldovas president Maia Sandu orienterte om situasjonen i Transnistria under en pressekonferanse i presidentpalasset i hovedstaden Chisinau tirsdag.

Vil ta kontroll over Ukrainas kyst

Transnistria er en uavhengig, men ikke anerkjent republikk. I likhet med Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina, er også Transnistria en prorussisk utbryterregion – noe den har vært siden 1992.

Innbyggerne som bor her er tett knyttet til Russland. De får blant annet sin pensjonen sin fra Russland og ser russisk propaganda på TV.

I forrige uke kom det uttalelser fra den russiske generalen, Rustam Minnekajev, som vakte oppsikt.

Han sa at Russland har som mål om å ta kontroll over hele den ukrainske kysten og opprette en «korridor» eller landbro til Transnistria. Som påskudd for dette hevdet generalen at det finnes bevis for at den russiskspråklige befolkningen der undertrykkes.

Dette kan være motivet bak

Tormod Heier, forskningsleder ved Forsvarets stabsskole, sier til VG at er usikkert hvem som står bak eksplosjonene i utbryterregionen.

Han tar i bruk eliminasjonsmetoden for å sannsynliggjøre hvem som kan ha motiv for slike angrep:

– Moldova: De har ingen interesse i dette. De ønsker ikke at krigen i Ukraina skal spre seg inn til deres eget land. Moldova har tradisjonelt sett ligget lavt i terrenget og forsøkt å holde seg utenfor krigen. Nå har de også søkt EU-medlemskap.

FØLGER KRIGEN TETT: Forskningsleder og oberstløytnant Tormod Heier ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole.

– Ukraina: De har ingen interesse i dette, for det vil innebære at Ukraina vil få en oppblussing av væpnet konflikt på flere steder i landet. Dette er de ikke tjent med, for da vil de måtte spre styrkene sine, i stedet for konsentrere dem der det er mest farlig, nemlig i sør og øst.

– Russland: De har selvfølgelig motiv for å utvide krigen. Motivet kan være å på sikt etablere en landkorridor fra Krim-halvøya og frem til Transnistria, slik at Ukraina blir helt avskrevet fra sjøen fra Azovhavet og Svartehavet. På kort sikt vil dette også lette trykket på de russiske styrkene i øst dersom eksplosjonene i utbryterregionen slår inn over ukrainsk territorium, fordi dette vil binde opp ukrainske styrker på et nytt frontavsnitt lenger unna Donbas.

Mener de russiske styrkene er utslitt

Til tross for den tilsynelatende tilspissede situasjonen i Transnistria, tror ikke Heier at det vil skje noe drastisk på kort sikt. Han stiller seg tvilende til om russerne har militær kapasitet til å innta nok en front.

– De russiske styrkene begynner å bli ganske utslitte, og det er grenser for hvor mye styrker Moskva tør å overføre inn til Ukraina. Det vil kreve flere måneder med oppbygging av reservestyrker og logistikkbaser, mener Heier.

Heier i Forsvarets stabsskole mener videre at det er lite sannsynlig at det vil bli noen russisk fremrykking i Moldova før øvrig. For dette finnes det ingen motiv, ettersom Russland ikke har fremsatt noen territorielle krav eller har noen store russiske befolkningsgrupper i Moldova, poengterer han.