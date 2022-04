MOT AVSKOGING: Leonardo DiCaprio har markert seg som en forkjemper for bevaring av regnskogen. Det har provosert Brasils president, både før og nå.

Brasil president med sarkastisk stikk mot DiCaprio

Leonardo DiCaprios oppfordring til å stemme for miljøet får president Jair Bolsonaro til å syde.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Den lange valgkampen i Brasil er i gang før president og nasjonalforsamling skal velges 2. oktober.

Torsdag meldte den kjente skuespilleren og miljøaktivisten Leonardo DiCaprio seg på i debatten, melder BBC.

– Brasil er hjem til Amazonasregnskogen og andre økosystemer som er sårbare for klimaendringer, skriver han på Twitter.

– Det som skjer der er viktig for oss alle, og at unge bruker stemmeretten sin er nøkkelen til å skape forandring til en sunnere planet, legger han til.

Sittende president Jair Bolsonaro, som i 2021 innførte betydelige kutt i landets miljøbudsjett, følte åpenbart ikke at DiCaprios oppfordring var myntet på ham.

Noen timer etter DiCaprios twittermelding kvitterte han i en sarkastisk tone.

– Takk for støtten, Leo! Det er veldig viktig at enhver brasilianer stemmer i det kommende valget, skriver han og legger til:

– Folket vårt vil avgjøre om de vil beholde vår suverenitet over Amazonas eller om den skal styres av skurker som tjener utenlandske særinteresser. Godt jobbet i The Revenant!

Da presidenten talte til FNs generalforsamling i 2019 sa han at det var en «feilslutning» å betrakte regnskogen som menneskehetens fellesarv og en «misoppfatning» at regnskogen er verdens lunger.

Bolsonaro har høstet massiv kritikk for regjeringens miljøpolitikk, og har blitt anklaget for å tillate at avskogingen i regionen akselererer.

BLIR KRITISERT: Brasils president Jair Bolsonaro har gjentatt at Amazonasregnskogen er landets suverene territorium. Her under en tale i Brasilia 28. april.

Overvåkningsdata viser at antallet trær som ble felt i den brasilianske delen av Amazonas i januar i år kraftig overskrider samme tidsperiode i fjor, oppgir BBC.

Avskogingen omfatter et område fem ganger så stort som januar måned i 2021.

Leonardo DiCaprio har tatt til orde for et sterkere vern av regnskogen og har donert 44 millioner kroner til bevaringstiltak.

BRAKKLAGT: Her ser vi et avskoget område i Labrea-området i Amazonas, Brasil.

Skuespillerens donasjoner ledet til at de har barket sammen en gang tidligere.

Bolsonaro anklaget DiCaprio for å «gi penger til å tenne fyr på Amazonas».

Uttalelsen henger sammen med at presidenten har anklaget miljøvernorganisasjoner for å stå bak de store brannene som rammet regnskogen i 2019, noe han ikke har bevis for.