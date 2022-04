USIKKERHET: USAs forsvarssjef Mark Milley mener vi går mot en tid med økende usikkerhet internasjonalt dersom Russlands krig mot Ukraina ikke får konsekvenser.

USAs forsvarssjef: − Det som står på spill er mye større enn Ukraina

USAs forsvarssjef Mark Milley mener at sikkerhetsordenen i verden og Europa står på spill hvis Russland slipper unna krigen mot Ukraina uten konsekvenser.

– Det som står på spill er mye større enn Ukraina, sier toppgeneralen til CNN.

Milley mener hele sikkerhetssituasjonen i Europa nå risikerer å rakne.

– Hvis dette står seg, hvis det ikke er noe motsvar og Russland slipper unna med dette, så er det over og ut for den såkalte «internasjonale orden». Da går vi mot en tid med økende usikkerhet, sier han til kanalen.

Onsdag er det over to måneder siden Russland invaderte nabolandet Ukraina – tidlig på morgenen 24. februar.

Milley mener invasjonen truer den internasjonale sikkerheten som har regjert siden andre verdenskrig tok slutt i 1945.

– Det som står på spill er den globale, internasjonale sikkerhetsorden som ble lagt i 1945. Den internasjonale orden har eksistert i 78 år. Den har forhindret krig mellom stormakten og den ligger til grunn for konseptet om at større stater ikke skal utøve aggresjon mot mindre stater, sier Milley til CNN.

Tirsdag møttes USA og 40 allierte land på den amerikanske Ramstein-basen i Tyskland for å diskutere sikkerhets og forsvarsbehovene til Ukraina.

– Dagens samling skal bli et månedlig treff i kontaktgruppen for å diskutere Ukrainas behov, sa USAs forsvarsminister Lloyd Austin etter møtet ifølge NTB. Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen var til stede på møtet i Tyskland.

Tirsdag ble det også kjent at Tyskland nå vil sende stridsvogner til Ukraina.

En profilert talsperson for det russiske regimet, Maria Zakharova, langet tirsdag kveld ut mot vestlige lands våpenstøtte til Ukraina:

– For meg virker det som om de konkurrerer om å levere mest våpen og alt mulig som kan bli brukt til å drepe i Ukraina, samtidig som de sier de er for fred og for at kampene skal slutte. Det er ulogisk, jeg vil si selvmotsigende, sa Zakharova på den russiske TV-kanalen Rossija 1 ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA.

SELVMOTSIGENDE: Maria Zakharova mener Vestlige lands tilnærming til krigen mellom Russland og Ukraina er «Selvmotsigende».

Ut mot Lavrov

Mandag vakte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov oppsikt med sine uttalelser om tredje verdenskrig i et intervju med Russlands statlige Kanal 1 mandag kveld.

– Faren for atomkrig er nå svært betydelig. Denne faren bør ikke undervurderes, sa Lavrov i intervjuet.

Ifølge AFP og RBK uttalte Lavrov også at det er en «reell fare» for tredje verdenskrig nå.

Milley er ikke nådig i sin omtalte av Lavrovs uttalelser. Forsvarssjefen kaller Lavrovs ytringer «fullstendig uansvarlige».

– Alle tar det seriøst når en toppleder i en stat rasler med atom-sabelen, sier han til CNN.

ADVARTE: Sergej Lavrov sa det er en «reell fare» for en tredje verdenskrig mandag.

Ekspert: – Retorikken har økt

Ifølge forskningsleder ved Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Sverige, Gudrun Persson, har imidlertid ikke den reelle faren for atomkrig økt.

– Nei. Retorikken har økt, og det i seg selv er urovekkende. Det er også et brudd på FN-pakten å true med vold om man ikke får viljen sin. Men det er forskjell på trusler og det å gå til anvendelse, sier Gudrun Persson til NTB.

– Ettersom avskrekkingen har virket, hvorfor skulle Russland ødelegge det ved å gå til anvendelse, spør Persson.