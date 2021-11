KARANTENE: Et karantenehotell i Dalian 29. september.

Nær 8000 studenter i isolasjon i Kina

I Dalian i Liaoning-provinsen er minst 10.000 studenter satt i karantene etter at minst 72 ved et universitet testet positivt.

Ifølge South China Morning Post er beboerne på to studentblokker beordret i karantene, mens tusenvis andre er isolert i forbindelse med et coronautbrudd i Dalian-området.

Søndag opplyste myndighetene at 3291 beboere i studentboligene i Zhuanghe ble overført til karantenehoteller. Disse regnes som nærkontakter og høyrisiko-personer.

I isolasjon

7884 studenter som bodde andre steder i området, ble isolert under strenge forhold, mens andre områder ble lukket fullstendig, ifølge avisen.

Dermed er over 10.000 studenter satt i karantene i området.

– Zhuanghe har sendt krisepersonell til universitetsbyen for å bistå med administrasjon av studentene og for å forhindre at infeksjonene sprer seg, sa fungerende ordfører i Zhuanghe, Sun Gongli søndag.

Kina har hatt en ny bølge siden 17. oktober, men hadde sett tegn på at den var i ferd med å flate ut, da det kom et hopp i Dalian, der Zhuanghe ligger.

Ifølge SCMP tror de utbruddene er sentrert rundt universitetet, der de har minst 72 smittetilfeller, og et utbrudd koblet til to frossenmat-selskaper som håndterer importvarer.

Global Times skriver at 21 provinser, to tredjedeler av Kina, nå er rammet av den nye smittebølgen.

Over 95 prosent av studentene over 18 år er vaksinert.